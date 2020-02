Barna: USR il va propune pe Dacian Ciolos pentru functia de prim-ministru

Ziare.

com

"Alianta USR-PLUS are o propunere (...) vom merge cu Dacian Ciolos, co-presedintele Aliantei USR-PLUS", a spus Dan Barna, marti seara, la Digi 24.Intrebat daca USR l-ar sustine pe Nicolae Ciuca pentru functia de prim-ministru, Barna a spus ca decizia va fi luata "functie de scenariile reale" care se vor contura.Liderul USR a spus ca in prezent este "foarte scazuta" sansa de a fi organizate alegeri anticipate, iar USR este dispusa sa participe la guvernare pentru a asigura legislatia care sa prevada alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Ludovic Orban si-a depus in aceasta seara mandatul de prim-ministru desemnat si ca a convocat pentru miercuri consultari cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Iohannis a precizat ca miercuri ar putea avea loc "o desemnare" si ca se va asigura ca face "o desemnare buna".