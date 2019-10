Calin Nistor spune ca Dan Barna nu are nicio calitate in dosarul de la DNA. Cand e gata dosarul Tel Drum

persoana respectiva nu are calitatea de suspect sau inculpat in vreun dosar al DNA

"Sper intr-o solutie rapida in cazul Tel Drum"

Precizarea vine dupa ce o parte a presei a relatat "pe surse" ca acest caz ar fi fost declinat la DNA Alba Iulia.Pe de alta parte, seful interimar al DNA a explicat ca Dan Barna nu are nicio calitate in acest dosar."Ca sa discutam despre un dosar care poarta numele unei persoane trebuie ca acea persoana sa dobandeasca (sic!) calitatea de suspect sau inculpat. La acest moment, va pot spune ca. Nu am mutat niciun dosar la Serviciul Teritorial Alba," a subliniat azi Calin Nistor.Procurorul a raspuns la aceste intrebari la finalul unei dezbateri organizate de DNA pe tema "Tendinte in investigarea fraudelor si coruptiei care afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene".Intrebat despre dosarul Tel Drum, in care este cercetat Liviu Dragnea, Nistor a explicat ca acest caz ar putea fi solutionat pana la finalul anului 2019."Procurorul este independent pe solutie si pe activitatea de urmarire penala. Practic, despre dosarul Tel Drum, eu sper ca pana la sfarsitul anului procurorul de caz sa dea o solutie. Am avut o discutie cu seful de sectie si procurorul de caz. Probabil pana la sfarsitul anului va fi data o solutie in acel caz," a precizat Calin Nistor.