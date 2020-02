Candidatul USR-PLUS la Primaria Capitalei, stabilit printr-o metoda mixta intre sondaj si alegeri primare

Ziare.

com

El anticipeaza ca va exista "o metoda probabil mixta intre sondaj si alegeri primare", pentru desemnarea candidatului.Reprezentantul USR Nicusor Dan ar vrea un sondaj, in timp ce reprezentantul PLUS Vlad Voiculescu si-ar dori alegeri interne, pentru desemnarea candidatului aliantei la Primaria Capitalei.Liderul USR, Dan Barna, crede ca, indiferent cine va fi candidatul, acesta va castiga Primaria Bucuresti: "Este o competitie cumva legitima pentru nominalizarea aliantei. Aceasta competitie anticipez ca se va incheia intr-un termen destul de scurt. Vom avea un candidat unic al aliantei, fara indoiala, candidat care de altfel va si castiga Bucurestiul, la cum arata in momentul de fata situatia politica la Bucuresti".Citeste mai multe despre Dan Barna: Candidatul USR-PLUS la Primaria Capitalei, stabilit probabil printr-o metoda mixta sondaj-alegeri primare pe RFI Romania