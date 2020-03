Ce negociaza PNL? Barna spune ca, la consultari, nimeni nu i-a cerut sa voteze guvernul Florin Citu (Video)

Ziare.

Dan Barna a declarat, luni, ca a avut consultari cu PNL pentru constituirea unei majoritati care sa scoata Romania din criza."Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am avut, respectiv aceea de a incerca constituirea unei majoritati care sa scoata Romania din aceasta criza politica. Lucrurile au fost destul de simple, obiectivul este sa avem un vot in Parlament sa putem merge mai departe, sa iesim din aceasta criza in care de fapt nu se intampla nimic si stam sub aceasta administratie a guvernului interimar", a afirmat Dan Barna.Intrebat daca va vota acest guvern, liderul USR a spus: "Voi discuta cu colegii mei. Nu exista un vot in alb in ceea ce priveste temele din punctul nostru de vedere. O sa vedem care este si performanta in Parlament a ministrilor si vom lua o decizie".El spune ca in cadrul discutiei cu PNL nu a existat vreo solicitare de a vota sau nu acest guvern.Suntem doar in logica constitutionala in care trebuie indeplinite procedurile parlamentare necesare. Din punctul nostru de vedere pentru iesirea din criza si pentru stabilitate, in momentul de fata Romania chiar are nevoie de stabilitate, avem perspectiva unei crize in zona de sanatate publica, nici pe partea economica nu stam stralucit si din aceasta perspectiva noi credem ca trebuie sa mergem spre stabilitate. Am exprimat aceasta pozitie a USR premierului desemnat. Dincolo de asta, repet si e cumva surprinzator, nu a existat o solicitare expresa legata de vot", a explicat Dan Barna.Intrebat daca USR mai vrea alegeri anticipate, Barna a precizat: "Obiectivul pe care ni l-a transmis si presedintele si Curtea Constitutionala este acela de a incerca sa iesim din criza si a de a avea un guvern stabil. Daca se va ajunge la un guvern stabil, vom avea acest lucru. Daca insa nu se va putea constitui o majoritate si din ce se intampla in aceste zile si in discutia de astazi e neclar lucrul acesta, vom face pasii necesari spre anticipate".