Oficial: Dan Barna este candidatul Aliantei 2020 pentru Cotroceni

"Obiectivul nostru este ca eu, in calitate de candidat al aliantei USR-PLUS, sa ajung in turul al doilea. Este o probabilitate evidenta ca presedintele Iohannis va fi celalalt candidat din turul al doilea, reprezentantul PNL.Pentru Romania va fi un semn de mare normalitate si insanatosire sa aiba optiunea in turul doi intre candidatul PNL si candidatul USR-PLUS", a declarat Dan Barna, citat de Mediafax.Dacian Ciolos, validat de alianta 2020 USR-PLUS pentru functia de premier, daca aceasta va castiga alegerile, a afirmat ca romanii vor o schimbare, PSD fiind un partid nedemocratic."Romanii asteapta ca lucrurile sa se schimbe in tara in mod fundamental si structural, nu doar peticeli pe ici pe colo.Ceea ce se intampla si se va intampla in lunile urmatoare va dovedi romanilor ca mobilizarea pe care au aratat-o la europarlamentare si la alegerile din ultimii trei ani de zile produce schimbari si in politica din Romania. Exista sanse mari ca pentru prima data in ultimii 15-20 ani sa avem in turul doi al alegerilor prezidentiale candidati care provin din forte democratice, pentru ca PSD-ul din pacate nu il putem considera o forta democratica, acolo e o forta de clan unde grupuri de interese actioneaza in comun si au luat ostatici, mentinand zone de saracie. Lucrurile acestea trebuie sa se termine in Romania", a spus Dacian Ciolos.Liderii USR si PLUS au facut impreuna declaratii, duminica, prima iesire in aceasta formula dupa ce, vineri, Alianta 2020 a decis acordul politic cu care va merge in alegeri.Vineri, USR si PLUS au decis ca Dan Barna sa candideze la Prezidentiale, iar Dacian Ciolos sa fie propunerea pentru functia de premier, au declarat pentrusurse politice din interiorul Aliantei 2020.Astfel, alianta va fi una politica, potrivit acordului.La conferinta de duminica au participat si europarlamentari ai Aliantei: Ramona Strugariu, Dragos Tudorache si Cristian Ghinea.Din pacate insa, transmisiunea live a avut mari probleme tehnice, astfel incat declaratiile nu au putut fi urmarite.De altfel, Dacian Ciolos a si declarat, intr- un interviu pentru Ziare.com ca e foarte important tandemul, pentru ca adevarata schimbare in bine a tarii se poate face dupe ce PSD/ALDE e inlaturat de la guvernare.