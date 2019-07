Cum vrea Dan Barna sa ii aduca pe romanii din diaspora inapoi in tara

Ziare.

com

Intr-o postare pe Facebook, liderul USR comenteaza noul raport prezentat de ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, care arata ca 9.700.000 de romani sunt plecati in afara granitelor.Candidatul Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale propune eliminarea furtului din bani publici, scutiri de impozit pentru cei care revin in tara si majorarea subventiilor pentru fermele mici si medii."Romania ramane o tara de emigrare, cu cea mai mare rata de cresterea anuala a populatiei din diaspora si cu una dintre cele mai numeroase diaspora la nivel mondial.De trei decenii, romanii pleaca, unii dintre ei pentru a nu se mai intoarce niciodata. Confruntati cu sfidarea si marginalizarea din partea politicienilor si alungati de focarele de coruptie endemica care au parazitat Romania post-decembrista, romanii au declansat un adevarat exod care pare tot mai greu de oprit", a scris, miercuri, pe Facebook, Dan Barna."Clasa politica a ignorat pana acum acest aspect si a marginalizat ceea ce este cel mai probabil cel mai numeros sector al populatiei Romaniei, incalcandu-le, nu de putine ori, drepturile si incercand sa limiteze rolul lor in viata politica a Romaniei. Limitarea emigratiei este cea mai mare provocare cu care ne confruntam astazi, insa avem nevoie si de programe prin care sa corectam relatia cu romanii din strainatate si sa favorizam intoarcerea lor acasa", a mai scris Brna.Barna are si cinci propuneri pentru incurajarea romanuilor sa revina in tara:1. Imbunatatirea nivelului de trai prin eliminarea furtului din banii publici un sistem de educatie performant si un sistem de sanatate functionali.2. Incurajarea romanilor se deschide afacere in tara prin scutiri de impozit3. 50% reducere la impozite si contributii in primii trei ani pentru cei care se intorc din deasupra si locuiesc la cel putin 150 de km distanta fata de un an nou angajator4. Marirea subventiilor pentru fermele mici si medii5. Incurajarea implicari in viata politica din Romania prin simplificarea procedurilor pentru depunerea candidaturilor in alegeriMinistrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat miercuri primele rezultate ale unui chestionar adresat cetatenilor romani si ONG-urilor din strainatate.