Dan Barna: Ancheta DLAF e in curs, s-au pus intrebari, am toata disponibilitatea sa clarific orice neclaritate

"Dosar la DNA in ceea ce ma priveste nu a existat si nu exista. Dosarul din 2014, invocat in campanie, nu se referea la mine sau la fosta mea companie, fapt pentru care nici nu am stiut de existenta lui pana in campanie, cand se incerca introducerea unei teme. Pe partea de DNA nu s-a intamplat nimic pentru ca nu exista nimic, nici n-a fost si nici nu este un dosar la DNA.", spune Dan BarnaIn ceea ce priveste autosesizarea DLAF, o perioada nu s-a intamplat nimic, dar in prezent sunt verificari in curs: "Stiu pentru ca spatamana trecuta sora mea si fostele angajate ale croitoriei care au lucrat intr-unul din proiecte au fost invitate pentru audieri, punandu-li-se intrebari oarecum firesti: daca au lucrat acolo, daca au primit toate salariile, daca au croit, ce au croit, ce au cusut, rochii, sorturi. Mai multe institutii, inclusiv Inspectia Muncii, verifica activitatea mea anterioara", a explicat Dan Barna.Liderul USR se arata increzator ca in scurt timp se va ajunge la un final cu verificarile si dosarul se va inchide:"Am spus si in campanie, imi ofer toata disponibilitatea sa fiu invitat, daca va fi necesar, sa clarific eventuale neclaritati. Am toata credinta ca cei de la DLAF se vor convinge ca totul a fost corect pentru ca toate controalele si interne, si europene au confrmat acest lucru. Proiectul coroitoriei a fost vizitat de CE ca exemplu de bune practici in perioada de implementare".