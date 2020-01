Dan Barna: Daca PNL are propriul candidat, ne batem joc de Capitala

Ziare.

com

"E nevoie de un candidat puternic sa o invinga pe Gabriela Firea. Daca PNL are propriul candidat, ne batem joc de Capitala", a declarat, la Realitatea Plus, Dan Barna.Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, luni, intrebat daca liberalii ar putea sustine un candidat din partea USR-PLUS pentru Primaria Bucuresti, ca liberalii isi doresc un candidat propriu si ca nu au existat inca discutii cu alte partide pe tema alegerilor pentru Primaria Bucuresti."Nu am avut o discutie in acest sens. Asa cum s-a exprimat deja preseditnele organizatiei PNL Bucuresti, doamna Violeta Alexandru, noi la nivelul orasului Bucuresti ne dorim un candidat propriu al Partidului National Liberal", a spus Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, chestionat despre o eventuala sustinere a unui candidat din partea USR-PLUS pentru Primaria Capitalei.Liderii Aliantei USR-PLUS au afirmat ca vor discuta cu reprezentantii PNL pentru desemnarea unui candidat comun la alegerile locale de anul acesta, a anuntat, luni, deputatul Ionut Mosteanu, purtator de cuvant al Aliantei.Nicusor Dan este candidat independent sustinut de USR Bucuresti la Primaria Capitalei.Si Gabriela Firea a anuntat ca va candida pentru un nou mandat de primar general. La randul sau, Vlad Voiculescu este candidatul desemnat de PLUS.Theodor Paleologu va candida la PMB din partea PMP, insa a spus ca il va sustine pe Nicusor Dan la alegerile pentru Primaria Generala a Capitalei, daca nu se va reveni la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.