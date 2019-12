Dan Barna declanseaza un referendum intern si explica pas cu pas ce a dus la excluderea Olimpiei Ardelean: Nu mai putem continua asa!

"Am tolerat prea mult comportamente deviante"

Cum explica Barna excluderea lui Ardelean

Toate aceste informatii au fost prezentate pe larg in cadrul unui mesaj intern obtinut de, nu intr-un comunicat remis presei.Astfel, am aflat ca membrii USR vor raspunde la intrebarea "?"., iar pana atunci se vor face dezbateri interne."Fac apel la ratiune si la deja consacrata noastra intelepciune colectiva ca vom intelege cu totii ca am intrat intr-o noua etapa, una de constructie si profesionalizare si ca acestia sunt pasi necesari pe drumul spre alegerile care urmeaza in doar cateva luni", a transmis Barna.Barna a subliniat si ca "suntem in USR pentru a schimba Romania, nu pentru a rezolva marunte mize personale".Presedintele USR le-a transmis colegilor ca trebuie sa fie clari in ce propun ca solutii de guvernare pentru Romania."Am propus in 2017, cand am fost ales presedinte, ca USR sa asume clar o identitate de centru-dreapta. Am fost ales presedinte cu acest mesaj. Mi s-a spus ca e doar alegerea mea personala, fiecare poate sa faca ce vrea. Nu, nu asa functioneaza un partid politic.Am avut o discutie in Comitetul Politic. O parte a colegilor au blocat procesul solicitand o dezbatere mai larga. Am promis un referendum, dar am tot amanat sperand ca avem intelepciunea sa transam matur problema.. Solutiile pentru romani sunt: libertatea, economia de piata, modernitatea. Centru dreapta modern, liberalism european este raspunsul. De aici putem declina solutii clare de guvernare. Am inceput deja procesul prin programul de guvernare, care are cateva capitole aprobate de Biroul National aflate acum in dezbatere publica", a continuat el.Barna sustine de, foarte multe ori, dupa ce s-a anuntat o propunere a USR, membri importanti au iesit public si au spus altceva."Dar decizia este mereu pusa sub semnul intrebarii. Cand USR propune ceva, membri marcanti ies sa propuna altceva. Pe motive procedurale sau pe motive de lipsa a unui hiper-consens. Nu putem guverna prin hiper-consens pe subiecte care uneori se bat cap in cap, de aceea, un partid este o organizatie care trebuie sa functioneze prin majoritati democratice. Asa e peste tot in lume.Nu vom putea adopta un program de guvernare pe care a doua zi colegii care nu il vor fi sustinut sa il atace vehement in spatiul public. Nu vom putea avea ministri care sa aiba ca obiectiv principal de comunicare sa se apere de atacurile furibunde ale colegilor din propriul partid", a continuat liderul USR.Barna a sustinut ca a sperat prea mult ca bunul simt si retinerea au capacitatea de a rezolva natural tensiunile inerente de proces."Am tolerat prea mult comportamente deviante in afara oricarui cadru colegial de partid si oricaror reguli. Am tolerat prea mult ca sustinatori ai unor pozitii fara sustinere democratica sa ne blocheze ca organizatie fara motiv, altul decat ca daca nu e ca ei declanseaza scandaluri publice.Ajunge! E destul. Suntem aici pentru a schimba Romania si asta vom face. Azi este momentul unor clarificari necesare", a mai spus Barna.Referitor la cazul Olimpia Ardelean, Dan Barna a oferit explicatii pe larg despre cum s-a ajuns la excluderea acesteia."USR a avut un succes enorm cu #FaraPenali. Un succes la care au muncit mii de membri, zeci de mii de simpatizanti si care a demoralizat o putere monstruoasa, pornita sa distruga Justitia.In momentul in care parea ca se scufunda, mi-am asumat personal proiectul. L-am structurat cat de bine a fost posibil, fiind o premiera in Romania strangerea in strada a unui milion de semnaturi, sub ochii intregii tari.E ridicol sa se puna la indoiala procesul. Sute de mii de romani ne-au vazut in strada in toata tara, mii de oameni ne-au adus semnaturile lor, ale familiei sau ale prietenilor, 1 milion de romani au semnat.Tocmai pentru ca nimeni nu a mai facut asa ceva in Romania, noi, ca organizatie, la propunerea si decizia mea, am organizat o verificare suplimentara a semnaturilor. La aceasta verificare au participat la nivelul filialelor zeci de membri voluntar. Si chiar daca legea prevede explicit si firesc, de altfel, ca responsabilitatea validarii semnaturilor apartine primariilor, in aceasta etapa de pregatire a dosarelor pentru a fi trimise la primarii, noi, in cadrul procesului intern, am decis eliminarea/nedepunerea unui numar de semnaturi care ar fi putut ridica diverse semne de intrebare", a spus Barna.El a precizat ca"Intre colegii implicati in aceasta etapa s-a aflat si Olimpia Ardelean. Mi-a semnalat ca unele dintre semnaturi pot ridica semne de intrebare. Si in cazul ei, precum in toate cazurile semnalate, fie ca vorbeam de 10 semnaturi sau de o mie, am mers pe varianta precautiei maxime si am eliminat respectivele semnaturi din dosarele transmise primariilor. Cele semnalate de ea, dar si de coordonatorul tehnic al proiectului, au fost scoase si nedepuse. La decizia mea.Confirmarea deciziei noastre corecte consta in faptul ca, dincolo de sabotajele evidente ale unor primari PSD, primariile au validat individual prin asumare explicita aproape 900.000 dintre semnaturi, iar initiativa Fara Penali a trecut si de CCR unde semnaturile au fost din nou verificate si validate, aflandu-se acum in Parlament, unde ne luptam sa o aducem pe ordinea de zi. Acestea sunt faptele", a adaugat el.Presedintele USR a adaugat ca "restul scenariului prezentat tine de optiunea Olimpiei Ardelean de a porni o cruciada personala pentru a elimina competitia sa politica de la USR Ilfov"."Desi problema semnalata a fost rezolvata corect si normal de la momentul sesizarii, semnaturile fiind eliminate, contractul cu furnizorul inchis si toate sumele aferente recuperate in proportie de 100%, Olimpia Ardelean s-a asigurat ca subiectul ajunge in presa inca de la acel moment, aruncand o nedreapta umbra de indoiala asupra unei initiative extraordinare.Ceea ce este prezentat astazi in spatiul public ca un demers de 'avertizor de integritate' are in spate in realitate o clasica lupta politica interna. Coordonatorul tehnic al campaniei cu care se afla in conflict si caruia ii reproseaza pe fond ca nu a reactionat instant si compulsiv la solicitarile dansei si a cerut un ragaz de analiza a situatiei si o discutie cu managementul era de fapt unul dintre contracandidatii ei directi la conducerea filialei USR Ilfov, pe care dorea sa il decredibilizeze si sa il elimine din cursa interna", a explicat liderul USR.Barna mai spune ca mesajele lui Ardelean au supus inutil si profund nedrept initiativa Fara Penali unui atac al televiziunilor controlate de PSD, "generand frustrare si revolta in randul miilor de membri si simpatizanti care au muncit enorm pentru acel milion de semnaturi. Totul in numele unei razbunari personale impachetate in stindardul cautarii unei dreptati care nu avea obiect inca din prima zi"."Am tolerat vedetisme si vendettisme personale si am gresit atunci. (...) Acest membru a fost totusi tolerat in partid. A fost tolerat in partid si cand trimitea noaptea mesaje cu injurii intregii conduceri a partidului. A fost tolerat cand injura de la balcon membrii Comitetului Politic pentru ca nu votau cum le solicita. A fost tolerat cand am primit zeci de plangeri de la colegii din USR Ilfov despre comportamentul ei agresiv si permanente amenintari", a mai spus Barna.Liderul USR a povestit cum "in aceeasi logica a dispretului total fata de organizatie respectivul membru se manifesta public inainte de votul la alegerile prezidentiale, indemnand oamenii sa nu voteze candidatul partidului, raspandind din nou acelasi fake news.Asa se face ca in ziua votului respectivul membru este sunat in mod repetat si ii sunt transmise mesaje si de presedintele sau de filiala si de presedintele partidului cu solicitarea de a scoate respectiva postare pana dupa alegeri pentru ca afecteaza munca intregii organizatii.Presedintelui partidului nu i-a raspuns, trimitandu-mi totusi un mesaj cu ideea ca nu are ce sa discute. Aratam a partid? E ok ca eforturile a mii de membri sa fie batjocorite sistematic pentru meschine vendete personale? Despre ce avertizare de integritate vorbim cand, dupa o campanie epuizanta pentru miile de colegi si simpatizanti care au muncit in ea, un membru, vice presedinte de filiala judeteana a partidului cere electoratului sa nu-i voteze candidatul pentru ca el personal are o razbunare de reglat? Acesta a fost motivul pentru care BN a decis sanctiunea excluderii".Barna a adaugat ca a gresit cand a permis astfel de comportamente."Am gresit si eu personal, pentru ca am crezut prea mult ca bunul simt reglementeaza si ca, daca stam cu ochii pe obiectiv, micile derapaje se absorb natural prin maturizare. Pentru cei mai multi se intampla, pentru unii insa, nu.De fapt, am creat prin asta stimulente pentru comportamente aberante.Spun aici raspicat: vom continua pentru ca sistemul de reactie al partidului la agresiuni impotriva obiectivelor politice asumate trebuie sa functioneze. Am spus de mai multe ori ca asemenea comportamente trebuie sa inceteze. Am tot amanat momentul si am gresit. Imi asum greseala, buna credinta implicita a esuat", a mentionat el.Barna a mai notat ca sunt cativa membri care hartuiesc si denigreaza pe cei care nu sunt de acord cu ei."S-a ajuns la un nivel al limbajului pentru care unele galerii de fotbal ar fi gata sa plateasca licenta de utilizare. Pentru ei, protejarea imaginii organizatiei nu mai exista ca principiu.Nu vom putea sa fim credibili la guvernare cat timp nu corectam acest fel aberant de a comunica intre noi sau public. Vom analiza in Biroul National aceste sesizari prompt. Si va asigur ca nu este o lupta intre tabere sau persoane ci o lupta pentru un partid care fie se disciplineaza comunicational fie devine irelevant", se mai arata in mesajul liderului USR.El mai spune ca acest comportament exagerat a fost luat in brate de opozitia interna, care s-a manifestat public plenar."Asa e democratia la USR, nu am ce sa comentez. Democratia interna inseamna dezbatere, dialog si vot pe care trebuie sa il respectam. Observ doar ca se manifesta o alta problema: de cate ori pierde alegerile democratice, o parte a partidului trebuie sa se arunce in aer in public. Am fost ales intr-un Congres la care sustinatorii presedintelui demisionar nu au vrut sa participe pentru ca nu aveau majoritate.Am fost reales in niste alegeri pe care unul din contracandidati le-a contestat public, cu fake news nedovedite pana azi. Pare ca de cate ori pierd alegerile, unii colegi trebuie sa arunce partidul in aer. Asta nu e democratie, e egoism", a adaugat el.