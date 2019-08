Dan Barna, despre rectificare: Prioritatile sunt pensiile speciale, ingrasarea baronilor locali si amnistierea fiscala a unor parveniti

Ziare.

Candidatul Aliantei 2020 la alegerile prezidentiale sustine ca prioritatile Guvernului sunt "pensiile speciale, ingrasarea baronilor locali prin PNDL si amnistierea fiscala a unor parveniti care si-au umflat conturile prin afaceri frauduloase"."Daca ar fi sa ne luam dupa rectificarea bugetara ridicola propusa astazi de Guvern, ar insemna ca sistemul de sanatate si educatia nu mai au nevoie de nicio imbunatatire. In schimb, e nevoie de mai multi bani pentru baronii locali! In conditiile in care iese la iveala colapsul unor institutii de ordine publica din Romania, iar educatia si sanatatea sunt la pamant, principala preocupare pentru PSD si ALDE este cum sa dea mai multi bani pentru baroni si amnistierea fiscala a unor ticalosi", a scris, marti, pe Facebook, Dan Barna.Acesta critica intentia Guvernului de a lua bani de la educatie."Cum sa iei peste 1 miliard de lei de la educatie in conditiile in care inca exista scoli in mediul rural cu toaleta in curte si inca sunt copii care sunt nevoiti sa mearga kilometri pe jos pentru a ajunge la scoala? Proiectul propus de Teodorovici taie inclusiv din bugetul pentru transport al copiilor, care vor fi nevoiti sa mearga tot mai mult cu 'ocazia', intocmai ca cele doua copile din Caracal.Tinand cont ca nu se construiesc spitale in Romania, cele existente sunt renumite pentru infectiile intra-spitalicesti, iar bolnavii se mai pot uita cu speranta doar la spitalele din strainatate, PSD vrea sa blocheze 400 de milioane de lei din bugetul pentru sanatate?", a mai scris Barna.Acesta spune ca, dupa ce taie fonduri de la cele mai vulnerabile zone, Guvernul aloca mai multi bani primariilor, prin PNDL."Si dupa ce ca taie exact din bugetele destinate celor mai vulnerabile zone, Teodorovici si Dancila aloca peste 4 miliarde pentru primarii, dintre care 1,5 miliarde merg in PNDL, programul national al PSD-ALDE pentru inzestrarea baronilor locali, inclusiv din Teleorman si Olt! De parca nu ar fi suficient, ieri s-a publicat in Monitorul Oficial si Amnistia Fiscala.Ca un exemplu, in urma acestei bazaconii, Robert Negoita va scapa de 40 milioane de euro datorii catre stat! Si marea victorie clamata de PSD este ca se mentin cu deficitul in limita de 2,76% din PIB! In logica doamnei Dancila si a lui Eugen Teodorovici, prioritatile sunt pensiile speciale, ingrasarea baronilor locali prin PNDL si amnistierea fiscala a unor parveniti care si-au umflat conturile prin afaceri frauduloase", a mai scris Dan Barna."Chiar trebuie sa asistam la un colaps total al Romaniei ca PSD si ALDE sa inceteze sa masacreze viitorul Romaniei?", si-a incheiat liderul USR mesajul. Ministerul Finantelor Publice a anuntat, marti, ca a elaborat proiectul rectificarii bugetare si asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, in conditiile in care Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru acest an s-a majorat la 1031 miliarde lei (217,9 miliarde euro), fata de 1022,5 miliarde lei cat s-a estimat la inceputul anului.Au fost reduse bugetele la Ministerul Transporturilor (-128,8 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (-681,9 milioane lei), Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat (-243 milioane de lei), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (- 310,4 milioane de lei), Ministerul Cercetarii si Inovarii (- 369,1 milioane lei), Ministerul Educatiei Nationale (-1,03 miliarde lei).Bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost redus cu 71,66 milioane lei. Totodata, bugetul Serviciului Roman de Informatii (SRI) a crescut cu 396,5 milioane lei, fiind majorate si bugetele Serviciului de Informatii Externe (SIE) si Serviciului de Protectie si Paza (SPP).