Dan Barna: E o nominalizare cumva previzibila. USR nu ofera un cec in alb PNL sau premierului desemnat

Intrebat daca parlamentarii formatiunii vor vota Guvernul Citu, Barna a spus: "USR nu ofera un cec in alb PNL sau premierului desemnat"."Este o nominalizare cumva previzibila din scenariul pe care presedintele Iohannis l-a sustinut in ultima perioada, vom vedea care este pozitia premierului", a declarat, miercuri seara, la Digi 24, Dan Barna.Acesta a spus ca se asteapta sa fie invitat la discutii. Dan Barna a reiterat poizia partidului de a intra la guvernare. Intrebat cum va proceda USR la audierea ministrilor, Barna a spus: "Vom audia fiecare propunere de ministru. Anticipez ca probabil o parte din actualul cabinet se va regasi. Cei performanti vor beneficia de sustinere, cei care nu vor convinge vor primi votul in functie de prestatie. USR nu ofera un cec in alb PNL sau premierului desemnat. Ne asezam cu toata responsabilitatea pentru a iesi din criza".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, nominalizarea lui Florin Citu ca premier.