Dan Barna, mesaj pe final de an: 2019 a fost un an tare complicat. In 2020 trebuie sa alegem o noua guvernare pentru Romania

Ziare.

com

El adauga ca, daca in 2019 am reusit sa oprim PSD, in 2020 trebuie sa alegem o noua guvernare pentru Romania. "A venit si momentul unei clarificari doctrinare a USR, iar directia pe care o consider corecta e aceea a unui partid de centru-dreapta modern care sa reprezinte puterea oamenilor obisnuiti si a comunitatilor din toata tara", spune Barna."La multi ani, Romania! 2019 a fost un an tare complicat. In ianuarie, era a treia iarna in strada la proteste, PSD controla inca totul, iar cei mai pesimisti nu vedeau drumul de iesire de sub regimul lui Liviu Dragnea. Acum, in decembrie, avem un guvern nou si perspectivele unor alegeri care sa ne reaseze pe drumul dezvoltarii", afirma Dan Barna, marti, intr-o postare pe Facebook.El adauga ca USR "nu numai ca a rezistat, dar a si luptat cu inversunare pentru revenirea Romaniei la parcursul ei firesc, cel european"."Am fost in strada alaturi de sute de mii de romani, am folosit puterea parlamentara, mult mai mult decat cele 9 procente pe care le-am castigat in 2016, am oprit abuzurile guvernarii PSD in Justitie. Am creat cea mai puternica miscare politica a noii generatii, Alianta USR PLUS. Zeci de mii de colegi din USR si PLUS au muncit enorm anul acesta, iar rezultatele s-au vazut la alegeri. Peste doua milioane de romani ne-au votat la alegerile pentru Parlamentul European si 1,4 milioane la alegerile prezidentiale", spune Barna.Liderul USR considera ca sunt rezultate "remarcabile" pentru o miscare politica care in 2016 primea aproximativ 630.000 de voturi la prima sa participare electorala."Sigur, am indraznit sa speram mai mult. Uneori n-am luat poate cele mai bune decizii. Dar in toata activitatea noastra am fost ghidati de bunacredinta si indrazneala. Suntem increzatori ca, la 30 de ani de la revolutie, Romania are nevoie, mai mult decat oricand, de o alternativa politica reala la partidele vechi. O alternativa construita in egala masura pe competenta si onestitate. Si, de ce nu, entuziasm si speranta. Ea exista chiar daca drumul e si mai lung si mai greu decat am anticipat", mai spune el.Potrivit lui Dan Barna, Alianta USR PLUS va merge la alegerile viitoare cu un program si o echipa care sa il transforme in realitate."Daca in 2019 am reusit sa oprim PSD, in 2020 trebuie sa alegem o noua guvernare pentru Romania. USR si Alianta USR PLUS vor intra in alegerile locale si parlamentare cu un program care sa accelereze modernizarea Romaniei. Si cu o echipa de oameni capabili sa transforme acest program in realitate. Sa curatam statul de hotie si nepasare. Sa ne asiguram ca functia publica este rezervata oamenilor cinstiti si competenti. Si dupa ce curatam statul, sa-l finantam cu viziune si responsabilitate. Sa investim mult, cat putem noi de mult in Educatie. Sa rescriem regulile dupa care functioneaza Sanatatea astfel incat sa punem pe primul loc preventia. Sa terminam odata autostrazile care trebuie sa conecteze Romania. Sa nu mai taxam saracia si sa oferim un sprijin real antreprenorilor care creeaza bunuri, servicii si locuri de munca in Romania. Sa salvam padurile, aurul verde al tarii noastre", afirma el.Barna sustine ca "Romania are toate resursele sa devina povestea de succes a Europei"."Trebuie doar sa ii dam o guvernare capabila sa ne duca acolo. Aceasta este miza anului 2020. Noi vom fi pregatiti", adauga el.Dan Barna adauga ca este momentul unei clarificari doctrinare a formatiunii."A venit si momentul unei clarificari doctrinare a USR, iar directia pe care o consider corecta e aceea a unui partid de centru-dreapta modern care sa reprezinte puterea oamenilor obisnuiti si a comunitatilor din toata tara. Un partid care sa pretuiasca libertatea si care, spre deosebire de cele vechi, poate sa transforme statul intr-un sprijin real pentru societate. Acum trei ani USR abia lua nastere. Acum un an Alianta USR PLUS era inca o idee. Rostul nostru este sa fim expresia politica a unei generatii care vrea sa construiasca o Romanie mai buna. Si asta vom continua sa fim", afirma el.