Dan Barna ramane presedintele USR

Membrii USR au decis ca nu este cazul ca Dan Barna sa isi dea demisia din functia de presedinte al formatiunii.Intrebarea la care au fost invitati sa raspunda online membrii partidului este:Astfel,iar 25% au raspuns cu "da"."Avem rezultatele consultarii. A fost o intrebare pe care am pus-o ca urmare a alegerilor prezidentiale, unde am avut asteptari mai mari decat rezultatul obtinut. Asa cum am rezolvat mereu astfel de situatii prin consultarea membrilor, asa am facut si acum.Intrebarea o stiti cu totii.75% au decis ca nu este cazul sa imi dau demisia, in timp ce 25% au raspuns cu da la intrebare (...) Decizia membrilor USR este foarte clara, echivoca, trebuie sa continuam si sa mergem mai departe", a declarat Dan Barna, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa.Barna a subliniat ca urmatorul pas pentru formatiunea pe care o conduce este concentrarea pe alegerile locale, care vor avea loc in iunie 2020."Interpretez aceasta sustinere prin faptul ca trebuie sa strangem randurile si aceasta experienta de la prezidentiale, europarlamentare, dar si istoria noastra, suntem partid de 3 ani, ne obliga sa continuam, sa consolidam si sa construim perspectiva pentru alegerile locale si o guvernare capabila, despre care am vorbit constant", a adaugat liderul USR.El a mai precizat ca le multumeste colegilor care i-au acordat un vot de incredere."Este un rezultat pentru care le multumesc colegilor si care ma obliga si ne obliga sa ne intarim si sa ne concentram pe urmatoarele obiective politice ale perioadei", a completat el.Intrebat de ce crede ca au fost si membri USR care au votat impotriva lui, seful USR a raspuns: "E normal ca in urma rezultatelor care nu au atins obiectivul pe care noi ni l-am propus sa existe si nemultumire. As fi fost ingrijorat daca era 99% sustinere. USR este un partid in care membrii isi exprima punctul de vedere si este normal ca unii sa transmita acel firesc, uman sentiment de nemultumire".Intrebat daca are un mesaj pentru cei din partid care i-au cerut demisia, Barna a spus ca mesajul e clar: "mergem mai departe"."Este un lucru clar si necesar: mergem mai departe. Am depasit, din punctul meu de vedere, aceasta chestiune cu efectele alegerilor prezidentiale. Continuam analiza, tragem concluzii. Mesajul general este: strangem randurile, continuam sa ne pregatim pentru alegerile locale, ne vom axa pe instruirea si pregatirea candidatilor la nivel local, pentru ca miza este mare.Fiind un partid nou, este necesara aceasta instruire. Este o prioritate si sa intarim partidul organizational si din punct de vedere al capacitatii de reprezentare externa", a mai afirmat acesta.In fine, Barna a indemnat alegatorii sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidentiale cu presedintele Klaus Iohannis."Avem duminica alegeri. Indemn electoratul sa iasa la vot si sa voteze cu actualul presedinte", a spus Dan Barna. Consultarea online in USR a inceput vineri , 15 noiembrie, la ora 13:00, si s-a incheiat miercuri, tot la ora 13:00.Aceasta a avut loc in contextul in care candidatul USR-PLUS s-a situat pe locul 3 in primul tur al prezidentialelor.Precizam ca numarul de voturi cu care Barna a fost reconfirmat in fruntea partidului (7.189) a fost mai mare decat cel cu care a fost ales presedinte al USR (6.097), la inceputul lunii septembrie.