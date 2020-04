"Dan Barna: Sper ca alegerile locale sa aiba loc in septembrie-octombrie. E nevoie de consultari"

Ziare.

"Este o asteptare pe care o avem fata de Guvern, sa avem consultari pe stabilirea acestei date. Eu sper sa putem avea alegerile locale undeva in septembrie-octombrie.Asta ar insemna ca vom fi depasit criza si asta ar fi cu adevarat vestea cea mai buna in momentul de fata pentru cetateni.Cele nationale vor fi evident in noiembrie-decembrie", a declarat Barna pentru RFI Romania.El a mai spus ca formatiunea pe care o conduce nu este de acord ca alegerile locale sa fie organizate simultan cu alegerile parlamentare.Citeste mai multe despre Dan Barna la RFI: Alegeri locale in septembrie-octombrie, alegeri parlamentare la termen pe site-ul RFI