Dan Barna spune ca USR a votat din greseala legea PNL pentru inchisoarea la domiciliu

Ziare.

com

"Am primit mai multe intrebari legate de votul colegilor mei senatori la proiectul de lege PNL cu inchisoarea la domiciliu, proiect corelat cu cel privind bratara electronica de urmarire.Ca sa clarific aceasta tema si sa revenim la prioritatile reale din aceste zile precizez ca acel vot a fost o eroare, iar USR va vota la Camera Deputatilor, camera decizionala, impotriva acestei initiative", a transmis vineri Dan Barna.Reactia vine dupa ce senatul a votat marti un proiect initiat de PNL care prevede executarea pedepsei cu inchisoarea la domiciliul condamnatului Proiectul de lege a trecut lejer in Senat, cu 128 de voturi "pentru" si doua abtineri, insa Camera Deputatilor este forul decizional.Dintre politicieni, doar fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, a criticat prompt proiectul initiat de senatorul PNL Alina Gorghiu.Tot vineri a reactionat si premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, care a catalogat proiectul de lege initiat de Alina Gorghiu drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva.La randul sau, Gorghiu, a declarat prevederile nu se aplica pentru fapte de coruptie sau infractiuni grave si ca asa se procedeaza si in alte state europene.V.D.