Dan Barna: USR are discutii cu ALDE european, dar decizia se va lua dupa europarlamentare

"Noi avem discutii cu ALDE european de luni de zile. Ne intalnim si discutam si cu celelalte partide, precum popularii si verzii. Insa, pana dupa europarlamentare nu depunem la nimeni, pentru ca negocierile sunt mai relevante in momentul in care stii cati europarlamentari ai", a declarat, joi, liderul USR, Dan Barna, pentru Mediafax.Presedintele USR a mai spus si ca sunt voci in ALDE European care cer scoaterea din familia europeana a partidului roman ALDE, condus de Calin Popescu-Tariceanu."Acum in ultimele zile nu am mai discutat cu ALDE in mod particular. Sunt niste inventii ce-si imagineaza Tariceanu ca vrem noi sa ii scoatem din ALDE Europe. Intr-adevar, sunt foarte multe voci in ALDE Europe care vor sa ii scoata, pentru ca sunt impotriva valorilor lor. Si la problema cu "familia traditionala", pentru ALDE Europe este de neconceput", a completat Barna.Purtatorul de cuvant al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat marti, la solicitarea Mediafax, ca situatia din Romania urmeaza sa fie discutata in Biroul partidului ALDE care se va reuni pe 7 septembrie la Bruxelles.Amintim ca Beate Meinl-Reisinger, liderul partidului austriac liberal NEOS, membru al grupului european ALDE, a cerut, in contextul situatiei politice din Romania, excluderea partidului ALDE din Romania din grupul european Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE).Beate Meinl-Reisinger i-a trimis o scrisoare presedintelui grupului european ALDE, Hans van Baalen, in care cere excluderea formatiunii omonime din Romania.Liderul grupului Liberalilor si Democratilor pentru Europa, Guy Verhofstadt , a transmis, referitor la miting si la evenimentele recente din Capitala, ca dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte, precizand insa ca este necesar sa ne asiguram ca sunt oprite manipularile serviciilor secrete.