Fata mediatica a coruptiei si degringolada democratiei: Ce a cautat Dan Barna la Antena3?

Coruptia are multe fete.Uneori pretinde mita in bani pesin. Alteori intra in joc spertul sub forma de capital de imagine si de acces la opinia publica. Sau, ca in Austria, cumpararea indirecta de voturi prin compromiterea, pe cai neclare si mijloace nedemne, a unor din candidati amorali."Spaga" sub forma de profit de imagine a inteles sa incerce sa incaseze Dan Barna.Liderul USR s-a prezentat in studioul Antenei 3, dupa epocalul succes al partidului sau in alegerile europene. Alegeri in care formatiunea domnilor Barna si Ciolos s-a vazut rau vitregita de necinstita concurenta a PSD, de incalcarea Constitutiei si a dreptului la vot al romanilor de catre ministrii, ambasadorii si subordonatii Guvernului Dancila.In plus, canalele de propaganda gen Antena3 au dezavantajat net USR.Totusi, Barna, care a castigat in Bucuresti si diaspora alegerile cu o agenda anticoruptie si antipenala, a ales sa ingenuncheze, prin prezenta in studioul unui post compromis, in fata marelui preot oficiant al televiziunii fondate si pastorite de un faimos infractor, mogul corupt si turnator infect al Securitatii.Sa nu fi stiut Dan Barna ce inseamna Antenele si capitalul patronului care le-a fondat in istoria comunista, fesenista si postdecembrista a Romaniei? Sa nu-i fi pasat? Sa nu stie liderul USR ce reprezinta televiziunea, al carui sacerdot suprem e Gadea, in lupta regimului pesedist, uselist si dragniot pentru refeudalizarea Romaniei? Precum si in bataliile acestui regim pentru o presa si o justitie tutelate?Sa se simta, oare, bine liderul USR alaturi de slugi ale unui delincvent de drept comun ca Dan Voiculescu? Sa nu stie el ce inseamna contaminarea morala? Sau vinovatia prin asociere?Ce n-ar fi dat Ceausescu sa-si poleiasca blazonul dictatorial prin validarea lui de catre emigranti celebri ca Eugen Ionescu sau Emil Cioran, supusi de Securitate operatiunii "Recuperarea". Spre cinstea lor, au evitat racolarea si rinocerizarea.Intrucat traim oroarea cupiditatii unei alaturari nedemne, la doar cateva zile de la extraordinara mobilizare si victorie a romanilor, s-o spunem clar. Barna a gresit.Niciun expert lucid si informat nu va considera ca "dansand" oportunist in "dialog" cu seful sacalilor si hienelor in studioul Antenei se va obtine repercutarea productiva a mesajului politic propriu la publicul rural, captiv si strain de electoratul relativ bine educat si urban al USR.In schimb, orice om de minim bun simt va intelege ca exista vecinatati etic maculante, extrem de compromitatoare. A nu evita capcana lor costa invariabil.Intr-o era in care europenii solicita politicienilor tot mai presant cinste, costa enorm sprijin moral si capital politic, atat in propriul partid cat si in afara lui. Fapt e ca, pentru romanii de pretutindeni, caciulirea lui Barna (potentata, nu temperata de guduratul slugii mogulului pe langa invingatorul in alegeri) e o noua palma grea pe obrazul indelung scuipat si palmuit al unei tari nedreptatite, culmea, in numele patriotismului, de PSD.Acest partid confiscat, hipnotizat si dragniotizat de cleptocratie continua sa se afle, bine mersi, la putere, prin Dancila, Carmen Dan si acoliti ca Melescanu, care n-au cum sa nu fi inteles mesajul electoratului, dar isi bat joc de natiune, in continuare, iresponsabil, asa cum calca in picioare si principiile democratiei, de vreme ce refuza sa demisioneze.Barna e, desigur, departe de a fi arendat intreaga duplicitate si tot politicianismul european. Dar gestul sau e ca nuca in perete in contextul numarului record de cetateni participanti la scrutinul european din Romania si din marile state ale UE, numar dovedind ca oamenii chiar vor sa-si determine liber si democratic un viitor care sa nu fie al ipocriziei.Nu e numai vina alegatorilor ca rezultatul scrutinului s-a dovedit mai concludent prodemocratic in Romania decat in Vest, unde au inregistrat sporuri alarmante si populistii rusofili si anticapitalisti, ca Le Pen si Salvini, si virulentii anticapitalisti din stanga ecologista si socialista.Dar e si vina lor ca Europa se indreapta spre economia planificata, cu datorii publice debordante si riscul somajului in crestere exponentiala, stimulat de o ideologie ecologista prefacuta in religie ce risca sa sufoce si consumul si orice urma de crestere economica.Si mai alarmant e ca aceasta decadere e insotita de galopanta prabusire in irelevanta politica internationala a UE. Una progresand cot la cot cu amplificarea notabila a eforturilor de extindere a cenzurii. Care si-a reitit spectrul had prin revendicari aparent rezonabile, centriste si benigne, in fapt virulent antidemocratice, de "reglementare" politic corecta a opiniei, a lumii informationale si a retelelor sociale.Foarfeca s-a si revarat in Europa, intre altele, pe usa din dos a "reformarii drepturilor de autor" pe baza pretextului presupusei "adaptari" a acestor drepturi "la era digitala".Mai mult. Suparata pe un video viral vituperand inaintea scrutinului partidele coalitiei guvernamentale germane, sefa CDU, Kramp-Karrenbauer, a pus in discutie libertatea de opinie in retea. Ea a propus dezbatarea -- a "reglementarii", citeste a cenzurarii opiniilor in campania electorala.Izvorata din frustrare electorala si obida politica, iscate de irepresibilul declin, in era duplicitatii marca Merkel, a CDU si a partidelor centriste, propunerea lui Kramp-Karrenbauer e imorala, dar, aparent, abila.Recomandarea tinde sa redea presei clasice parte din ascendentul pierdut in fata Netului, pierdere ce coincide cu ascensiunea partidelor antisistem si prabusirea elitelor apusene. Desi net mai putin inept decat al lui Barna, gestul ei tot perdant e, finalmente.Ambii lezeaza principii etice defel negociabile. Si ambii ataca un segment esential al electoratului lor viitor. Ambii afecteaza serios tocmai interesele tineretului, grevand viitorul partidelor lor, care au urcat si-au coborat la bursa simpatiilor tocmai datorita tinerilor, valorilor morale si libertatii din net. Valori pe care ambii au calcat iresponsabil.Cu astfel de meritocrati la pupitru, ce sa mai cerem unei marionete ca Dancila?