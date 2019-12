Orban s-a intalnit cu Barna. Ce prevad amendamentele USR la buget

Ziare.

USR a depus 60 de amendamente, cerand inclusiv "taierea fondurilor pentru academiile de politruci si sinecuristi" si propunand suplimentarea fondurilor pentru investitii in infrastructura si pentru educatie."USR a trimis Guvernului PNL peste 60 de amendamente la legea bugetului pentru 2020, care vizeaza taierea fondurilor pentru academiile de stiinta, suplimentarea investitiilor in educatie si infrastructura, dar si cresterea transparentei institutionale si digitalizarea. Prin amendamentele trimise Guvernului Orban, USR cere taierea fondurilor pentru academiile de politruci si sinecuristi.Sumele acordate Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale si Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania nu se justifica, in opinia USR. Reputatia sistemului de invatamant si cercetare de stat a suferit enorm din cauza scandalurilor legate de plagiate, falsi doctori sau falsi profesori. Cele doua academii sunt o risipa de fonduri si nu contribuie in niciun fel la imbunatatirea sistemului de invatamant si cercetare de stat", anunta partidul.Cele mai multe amendamente depuse de USR vizeaza. Printre acestea se numara:- Suplimentarea cu 160.000 mii lei a fondurilor pentru intretinerea infrastructurii rutiere- Plata avansului pentru drumul de legatura autostrada A1 Arad-Timisoara-DN 69- Fonduri pentru realizarea podului de peste raul Aries, judetul Cluj- Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru extinderea Aeroportului Iasti- Suplimentarea fondurilor pentru autostrada Bucuresti-Brasov- Fonduri pentru reabilitarea pasajului de pe DN6 peste Centura Bucuresti- Fonduri pentru varianta de ocolire a SighisoareiDe asemenea, USR a depus multe amendamente pentru, de la reabilitarea scolilor la angajarea de profesori logopezi si consilieri pentru elevi:- Fonduri pentru expertizarea seismica a cladirilor in care se afla scoli- Fonduri pentru dotarea a 400 de scoli de stat cu grupuri sanitare- Extinderea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii- Dublarea sumei alocate pentru a asigura 1 psiholog/ consilier scolar la 400 de elevi, in loc de 800- Dublarea sumei alocate pentru lucrari de renovari la cele peste 2.000 de scoli in stare precara, fara laboratoare de stiinte si sali de sport- Finantarea a 200 de posturi pentru profesori consilieri pentru sprijinirea elevilor in alegerea carierei- Fonduri pentru 100 de posturi de profesori logopezi- Majorarea bugetului pentru fondul de dezvoltare institutionala (FDI)Unul dintre amendamentele importante depuse de USR introduce in legea bugetului pentru anul viitor obligatia Ministerului Finantelor Publice de a publica pe site toate comunicarile din partea ordonatorilor principali de credite, precum virarile, redistribuirile si modificarile de credite.Amendamentul USR aduce unUn alt amendament important al USR vizeaza fonduri pentru efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru a interconecta sistemele informatice ale institutiilor de stat. Romania se afla pe ultimul loc din UE in ceea ce priveste serviciile publice digitale. Realizarea acestui studiu de fezabilitate a fost prevazuta in Strategia Nationala Agenda Digitala Romania, dar nu a fost niciodata bugetata.Guvernul se reuneste, luni, in sedinta pentru a dezbate amendamentele depuse de partidele parlamentare la proiectul de buget pe 2020, pentru care isi angajeaza raspunderea in Parlament , fiind pentru prima data cand proiectul de buget este adoptat in acest mod.