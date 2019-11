Se contureaza scenariile pentru turul doi: Barna e in dinamica ascendenta, Iohannis in usoara scadere, Dancila ramane pe podium

Ziare.

com

Klaus Iohannis, care era cotat in sondajele pre-alegeri cu peste 45 de procente, ar obtine, pe estimarile partiale, intre 40 si 42%. Viorica Dancila inca se situeaza pe locul al doilea, estimarile alocandu-i intre 18 si 21 de procente, in vreme ce Dan Barna se situeaza intre 16 si 18 procente.Acesta este tabloul static.Dinamica il pozitioneaza in avantaj pe Dan Barna, care recupereza pana spre jumatate de procent pe ora, in vreme ce Klaus Iohannis stagneaza, iar Viorica Dancila scade.Pe locul patru in toate estimarile este clasat Mircea Diaconu, intre 8 si 11 procente, pozitia a cincea fiind ocupata de Theodor Paleologu.Nicio estimare nu cuprinde voturile din disapora, unde prezenta la vot este una istorica.