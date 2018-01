Sediul USR Vrancea a fost vandalizat

Ziare.

com

Incidentul a avut loc in timp ce la Focsani se aflau mai multi lideri ai USR, inclusiv presedintele Dan Barna, pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate cu ocazia Unirii Principatelor Romane.Reprezentantii filialei locale a Uniunii nu stiu daca vandalizarea sediului are legatura cu vizita presedintelui Dan Barna, dar au facut o sesizare la Politie imediat dupa ce au constatat paguba creata."Din pacate in jurul orei 20.00, am aflat ca sediul partidului a fost vandalizat. Niste adolescenti ne-au sunat. Am mers la fata locului, acolo am constatat minunea, geamul a fost spart cu o piatra. Este regretabil ce se intampla mai ales ca se produce in conjunctura evenimentului de maine (miercuri - n.red.), Unirea Principatelor.Nu stim daca sa legam incidentul de vizita la Focsani a presedintelui Barna. Nu exista camere in sediu si pe strada, din sediu nu lipseste nimic, am facut plangere la Politie, vom face tot ceea ce este necesar", a declarat pentru Mediafax, presedintele USR Vrancea, Cosmin Timofte.Politia Vrancea a inceput o ancheta in acest caz si fac verificari pentru distrugere.