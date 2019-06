USR nu exclude candidat comun cu PNL pentru Primaria Bucuresti si vrea tandem presedinte/premier cu PLUS

Ziare.

"Sunt niste decizii pe care o sa le iau impreuna cu colegii mei. Mai sunt nuante importante. Pentru mine proiectul personal e ca USR sa se stabilizeze in pozitia de partid consistent care va trai pe termen lung in Romania.Miza pentru mine e ca aceasta structura in care mi-am investit timp sa merite. Ca sa merite si sa ramana in picioare trebuie consolidat. Optiunea la care vom ajunge mi-o voi asuma.Daca vom decide ca cea mai buna optiune e Dacian Ciolos o voi sustine", a declarat Dan Barna, la "Marius Tuca Show".Acesta a spus ca decizi va fi luata dupa discutii intre cele doua partide."Discutam foarte pragmatic si responsabil. Luam in calcul un tandem. Un partid sa dea candidatul la prezidentiale, celalalt candidatul pentru premier. (...) Suntem doua echipe care stau de vorba si sunt conduse de mine si de Dacian. In cele din urma, asumarea unei candidaturi la prezidentiale e profund individuala, dar asta am facut azi am pus pe foaie, plusuri si minusuri. Niciunul nu a cerut candidatura in mod expres. Analizam plusurile si minusurile fiecaruia", a mai spus Barna.Totodata, acesta a afirmat ca ar putea fi si o a treia persoana care sa fie preferata de cele doua formatiuni: "Vom decide care e cea mai buna varianta si in functie de asta va fi unul sau altul dintre noi sau un tert candidatul Aliantei. Noi am spus ca vom avea un candidat propriu. Poate fi de la USR sau PLUS".Tot la emisiunea "Marius Tuca Show", Barna nu a exclus varianta unui candidat comun cu PNL pentru Primaria Capitalei."Candidat comun cu PNL la Primarie?Dan Barna: S-ar putea sa ajungem acolo. Un primaries cu toti candidatii de pe dreapta. Daca PNL ar fi admis atunci, probabil Nicusor Dan ar fi fost acum primar al Capitalei""Daca Nicusor Dan e in cea mai buna pozitie in simpatia electoratului s-ar putea sa fie candidatul USR. Dincolo de umorile personale individuale, simpatii, miza ca ce mult mai importanta. Din perspectiva asta daca il sustii pe unul care are cele mai mare sanse, orasului ii va fi mai bine. Si pentru mine acest lucru e suficient", a completat liderul USR.