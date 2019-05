USR-PLUS a castigat toate marile orase si diaspora, anunta Dan Barna

Ziare.

Intr-o conferinta de presa sustinuta luni la amiaza, dupa numarea majoritatii voturilor din tara si din strainatate, Dan Barna a subliniat ca la alegerile europarlamentare de duminica am asistat la "un rezultat absolut spectaculos, al unei mobilizari istorice"."Avem foarte mari sperante ca romanii au inteles ca implicandu-se putem sa iesim din orice fel de cosmar, cum a fost cel din ultimii trei ani", a adaugat liderul PSD.Dan Barna a spus ca potrivit datelor "aproape finale" pe care le are, Alianta 2020 USR-PLUS a obtinut ""."Mesajul este unul de mare speranta", a subliniat co-presedintele Aliantei.Dan Barna a enumerat mai multe orase in care USR-PLUS a obtinut victoria, cum ar fi Bucuresti, Timisoara, Cluj sau Brasov si a subliniat faptul ca alianta a obtinut victorii inclusiv in "", castigate de obicei de PSD, cum ar fi Galati, Craiova, Pitesti, Ploiesti, Buzau, Iasi sau Constanta."Populatia activa e responsabila si constienta ca in momentul de fata Europa inseamna USR-PLUS", a punctat liderul USR, care a anuntat ca, tot potrivit rezultatelor partiale,"Romania are o speranta: competenta si onestitate sunt cele doua valori prin care Romania poate sa conteze", a adaugat el.Dan Barna a anuntat ca europarlamentarii alesi ai USR-PLUS ""."Vom fi, cel mai probabil, a doua forta politica dupa En Marche, partidul presedintelui Macron, la egalitate sau cu un europarlamentar dupa Ciudadano din Spania. USR-PLUS va conta in Parlamentul European, pozitia noastra va putea fi auzita. Colegii nostri sunt oameni cu studii reale, cu competente si cu cariere reale", a mai declarat Dan Barna.Printre prioritatile anuntate de co-presedintele Aliantei 2020 se numara: legislatia anticoruptie, intrarea Romaniei in Schengen, absorbtia de fonduri europene, legislatia pentru transportatori sau incurajarea celor care afaceri in Romania."Ceea ce s-a intamplat ieri in diaspora, dupa 2014, e cel mai puternic argument ca acest guvern trebuie sa plece. De maine,", a subliniat Dan Barna.Liderul USR a mentionat si faptul ca "referendumul a fost validat cu un numar semnificativ de participanti", ceea ce arata ca "" si ca Alianta USR-PLUS e "proaspata, de viitor", iar "daca ne implicam cu totii, chiar avem o sansa" sa schimbam Romania.La randul sau, Vlad Voiculescu a subliniat importanta acestei victorii pentru noua alianta politica, mentionand faptul ca, "", si reamintind ca "peste 10 mii de oameni au facut voluntariat, au fost in piete, au strans semnaturi", contribuind la obtinerea acestei victorii.