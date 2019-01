Ziare.

"Obiectivul zero pentru USR sunt europarlamentarele, unde vom avea un rezultat foarte bun. Dupa europarlamentare, vom lua decizia privind candidatul USR la prezidentiale. USR va avea candidat la alegerile prezidentiale si decizia o vom lua dupa europarlamentare", a afirmat Barna, intr-o conferinta de presa.Luni seara, Ludivic Orban, presedintele PNL, a reiterat faptul ca liberalii vor sustine o noua candidatura a lui Klaus Iohannis la Cotroceni."PNL nu va sustine candidatul altui partid. Il sustinem pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat", a declarat Orban, intr-o emisiune la postul de televiziune Digi24."Noi nu putem sa impunem altor formatiuni poilitice sustinerea unui candidat. In ceea ce ne priveste pe noi, lucrurile sunt foarte clare, il sustinem pe Klaus Iohannis", a raspuns Orban, intrebat daca ar fi optim ca dreapta sa aiba un candidat comun.De altfel, pana in acest moment, presedintele Klaus Iohannis este singurul care si-a anuntat, ferm, candidatura , iar un sondaj IMAS il coteaza cu cele mai mari sanse.Daca saptamana viitoare ar avea loc alegeri prezidentiale, romanii l-ar vota tot pe presedintele Klaus Iohannis, releva cercetarea, realizata la comanda Europa FM.Potrivit rezultatelor sondajului , presedintele Klaus Iohannis ar obtine votul a 34,9% dintre respondenti. Pe locul doi se claseaza liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu cu 12,9%, iar pe pozitia a treia se situeaza fostul premier si liderul PRO Romania Victor Ponta - 12,7%.