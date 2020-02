Valeriu Nicolae: Sunt tare dezamagit de conducerea USR. Amestecul de vanitate, isterie, dispret, aroganta si conspiratita ma sperie

Ziare.

com

"USR-ul a facut si va mai face gafe. La fel si PLUS-ul. Personal sunt tare dezamagit de conducerea USR-ului. Amestecul de vanitate, isterie, dispret, aroganta si conspiratita ma sperie nu numai la tabara Barna, dar si la Chichirau, Benga si cateodata Nicusor Dan. Mai rar, dar si cei de la Plus par loviti de molima autosuficentei. Dar nimic din ce fac oamenii de mai sus nu poate fi comparabil cu PSD, UDMR, PMP si PNL", scrie Valeriu Nicolae, fost secretar de stat in Ministerul Muncii in Guvernul Ciolos.In opinia sa, PSD este "partidul securistilor, rudelor lor, al mafiotilor si marlanilor absoluti": "Nastase, Vanghelie, Hrebenciuc, Dragnea sunt de acolo", aminteste Nicolae.El vorbeste despre "gradul de marlanie si nesimtire a lui Orlando sau Bacalbasa, prostia /tupeul Vioricai, coruptia lui Verestoy, grobianismul lui Basescu, slinosenia lui Ponta, a lui Rares Bogdan, a lui Daniel Constantin", si critica atitudinea servila a tinerilor din PNL fata de Ludovic Orban, sustinand ca acestea "sunt lucruri care nu au grad de comparatie, cel putin nu pana acum, cu USR sau PLUS"."Sunt convins ca este necesar sa fim critici cu noua clasa politica pentru ca exista riscuri cum ar fi disparitia rapida a coloanei vertebrale si a bunului simt si acomodarea la tipul de politician cu care ne-au obisnuit ticalosi de tip Melescanu, Dan Voiculescu, Vadim sau Tariceanu.Talent clar exista in ambele partide. Dar mi se pare necinstit (intelectual) sa nu vezi ca cel putin din punct de vedere moral nu ai cum sa spui ca Alianta este acelasi lucru ca partidele vechi", conchide Valeriu Nicolae, in ziua in care USR si PLUS urmeaza sa ia mai multe decizii referitoare la colaborarea viitoare, inclusiv la fuziune.