In baza deciziei CCR, Inalta Curte a desfiintat condamnarile definitive primite de fostul deputat Dan Bordeianu si sotia sa

Sentinta a fost data de un complet de 5 judecatori, in baza deciziei CCR privind nelegalitatea constituirii completurilor de la ICCJ.Apelul in acest caz urmeaza sa fie rejudecat.Dan Bordeianu a fost deputat in doua legislaturi: 2008-2012 si 2012-2016.Potrivit CV-ului, el a fost membru PNL pana in noiembrie 2014, ulterior s-a mutat la PSD. In prezent, Bordeianu conduce organizatiea Pro Romania Vaslui.Dan Bordeianu fusese condamnat definitiv, in mai 2018, in acest caz, la 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare sub supraveghere, dupa ce initial a primit 3 ani de inchisoare, fiind gasit vinovat de savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu.Fostul deputat a fost obligat sa urmeze un program de reintegrare sociala si sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii la Primaria Husi sau la Protectia Copilului.Sotia lui Dan Bordeianu, Nicoleta, a fost condamnata definitiv la 3 ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind la randu-i obligata sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii si sa urmeze un program de reintegrare sociala derulat de serviciu de probatiune.Dan Bordeianu si sotia sa au apelat la o cale de atac extraordinara in acest caz, contestie in anulare, pentru a desfiinta sentinta definitiva.Inalta Curte a anulat si formele de executare facute pentru recuperarea prejudiciului in acest caz.de inculpatii Bordeianu Nicoleta si Bordeianu Dan impotriva sentintei penale nr. 283 din data de 16 mai 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 2961/1/2015.Anuleaza formele de executare dispuse in baza sentintei penale nr. 283 din data de 16 mai 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 2961/1/2015, ramasa definitiva prin decizia penala sus - mentionata, numai in ceea ce ii priveste pe condamnatii Bordeianu Nicoleta si Bordeianu Dan.Mentine celelalte dispozitii ale deciziei penale atacate", este o parte din minuta completului de 5 judecatori.Instanta a stabilit pe 9 septembrie primul termen pentru rejudecarea apelului in acest caz.Dan Bordeianu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General, in august 2015, dupa ce societatea familiei sale s-a angajat sa execute o serie de lucrari pentru alimentarea cu apa in comuna Deleni, judetul Vaslui, care nu au mai fost finalizate sau au fost neconforme, cauzand un prejudiciu de patru milioane de lei.Potrivit procurorilor, pentru realizarea unui proiect din judetul Vaslui, avand ca obiect "Alimentarea cu apa si amenajare poduri si podete in localitatile Deleni, Zininca, Bulboaca", au fost comise o serie de infractiuni de abuz in serviciu si fals, relativ la executarea si plata unor lucrari aferente proiectului, derulate in contextul perfectarii unui contract intre Primaria comunei Deleni, reprezentata de primarul Vasile Zanfir si SC Ecoloc SRL Husi, al carei administrator era Nicoleta Bordeianu, iar director Dan Bordeianu.Lucrarile, care trebuiau finalizate in anul 2010, erau finantate integral din fondurile publice si aveau ca finalitate imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor arondati unei arii rurale, prin oferirea posibilitatii alimentarii cu apa potabila a gospodariilor.