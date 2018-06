Dan Sova a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul CET Govora. Spaga va fi confiscata

Minuta

ICCJ a mai decis ca Mihai Balan, fostul sef de la CET Govora, sa fie condamnat la 3 ani cu suspendare si 60 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii.Potrivit minutei instantei, Dan Sova a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Politicianul are mai multe drepturi interzise, pe o perioada de doi ani dupa executarea pedepsei: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii.Instanta a mentinut decizia data de prima instanta, de obligare a lui Sova lasau contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de confiscare speciala si a mentinut sechestrul asigurator.Inalta Curte a decis in cazul lui Mihai Balan, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul Primariei Caineni sau in cadrul Primariei Vladesti.Balan trebuie sa plateasca CET Govora prejudiciul din acest caz, suma de 1.056.141 lei.Decizia a fost luata in majoritate de membrii Completului de 5 judecatori. Cei trei magistrati care au fost pentru condamnare sunt: Ilie Iulian Dragomir (vicepresedintele Inalte Curti si presedintele de complet), Constantin Epure si Ionut Mihai Matei (fost vicepresedinte al Inalte Curti) . Oponie separata au facut judecatori Lucia Rog si Aurel Gheorghe Ilie.Opinia in minoritate a fost pentru achitarea lui Mihai Balan, pentru una din infractiunile de abuz in serviciu, precum si reducerea corespunzatoare a cuantumului despagubirilor civile.In cazul lui Sova, opinia separata privea achitarea acestuia, cu inlaturarea masurii confiscarii speciale si ridicarea masurii sechestrului asigurator.La ultimul termen, DNA a cerut, pentru Dan Sova, o pedeapsa de noua ani de inchisoare cu executare. "Referitor la Sova Dan, limitele de pedeapsa pentru trafic de influenta sunt de la 2 ani si 8 luni, la 9 ani si 4 luni. Pedeapsa de la fond este in limitele speciale, insa este nejustificat de blanda.. A inceput activitatea infractionala la sfarsitul lui 2011, cand a pretins bani in schimbul interventiei la Mihai Balan pentru incheierea unui contract cu CET Govora, insa activitatea a continuat si dupa intrarea in vigoare a noului cod, continuand sa primeasca pretul traficului de influenta.In ciuda probelor incontestabile, care dovedesc savarsirea faptei, conduita procesuala a inculpatului, incercand sa mute obiectul acuzatiilor in alta directie, constituie un element important.Cuantum pentru Dan Sova: o pedeapsa orientata spre maximul special", a spus procurorul DNA, in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.DNA a cerut pedeapsa cu executare si pentru fostul director CET Govora, Mihai Balan."Referitor la Mihai Balan, el a recunoscut comiterea faptei, chiar daca s-a considerat nevinovat. In raport de aceasta conduita, cuantumul pedepsei stabilit de prima instanta este judicios, insa pentru ca a ignorat dispozitiile legale si a actionat discretionar in calitate de director al unei companii de stat, a produs un prejudiciu de 1,3 milioane lei, care pana acum nu a fost recuperat.Apreciem ca pentru a se realiza scopul pedepsei, pentru care sanctiunea sa fie corespunzatoare in raport de gravitatea faptei, se impune ca pedeapsa sa fie executata prin privare de libertate", a mai aratat procurorul DNA.La ultimul termen al procesului, Balan si Sova au pledat nevinovat si au cerut achitarea."Intreaga actiune a DNA nu a avut drept scop aflarea adevarului, ci apararea unor denunturi. DNA in mod constant si ostentativ s-a opus oricaror probe care le puteau demonta. Ghinionul meu la fond a fost ca, pur si simplu, cel care m-a reprezentat a uitat sa depuna probele," declara Sova, in fata magistratilor.In acest dosar, Inalta Curte l-a condamnat, in luna septembrie 2017, pe Dan Sova, la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. In aceeasi cauza, fostul director CET Govora, Mihai Balan, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare.