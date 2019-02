Gratie CCR, condamnarea definitiva a lui Dan Sova a fost desfiintata. Dosarul se va rejudeca

Minuta in cazul Sova

Ziare.

com

Sentinta a fost data in baza deciziei CCR privind componenta nelegala a completurilor de 5 judecatori.Potrivit minutei instantei, magistratii au desfiintat decizia penala contestata, numai in ceea ce il priveste pe Dan Sova, si au fixat termen de rejudecare a apelului pentru data de 15 aprilie.Intr-un caz similar, cel al fostului ministru al Energiei, Constantin Nita, instanta a amanat pronuntarea pentru 25 februarie."Desfiinteaza in parte decizia penala contestata, numai in ceea ce il priveste pe contestatorul condamnat Sova Dan Coman.Anuleaza toate formele de executare emise in baza sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 526/1/2016, ramasa definitiva prin decizia penala sus - mentionata, numai in ceea ce il priveste pe contestatorul condamnat Sova Dan Coman.Sala Sectiilor Unite, pentru cand se va cita inculpatul Sova Dan Coman la adresele indicate in dosar. Mentine celelalte dispozitii ale deciziei penale contestate.In baza art.275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea contestatiei in anulare raman in sarcina statului. In baza art.275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru contestatorul condamnat pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 156 lei, ramane in sarcina statului.Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 februarie 2019", este minuta Inaltei Curti de ieri.