Dan Sova a ramas fara titlul de cetatean de onoare al orasului Corabia

Decizia de retragere a titlului, luata de Consiliul Local, a venit ca urmare a condamnarii definitive a politicianului."Grupul consilierilor PSD din Consiliul Local al orasului Corabia, judetul Olt, avand in vedere (...) Hotararea nr. 108/20.06.218 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care a fost condamnat domnul Sova Dan-Coman (...), propune: Art. 1 - Se retrage titlul de cetetean de onoare al orasului Corabia domnului Sova Dan-Coman, ca urmare a condamnarii printr-o hotarare judecatoareasca ramasa definitiva", se arata in documentul citat.Dan Sova a fost senator de Olt incepand cu anul 2008.In urma cu o luna, instanta suprema l-a condamnat definitiv pe fostul senator Dan Sova la trei ani de inchisoare cu executare , in dosarul CET Govora, in care era acuzat de trafic de influenta.Citeste si: