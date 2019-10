Gratie CCR, dosarul in care Dan Sova a fost condamnat la 3 ani inchisoare se rejudeca de la zero

"Admiteti apelul"

DNA: Trimiteti cauza la rejudecare

Ziare.

com

Decizia a fost luata cu majoritate de 4 judecatori, unul fiind impotriva. Cazul CET Govora se va rejudeca la Curtea de Apel Bucuresti, deoarece Dan Sova nu mai este parlamentar, asa ca dosarul sau nu mai este de competenta Inaltei Curti.Sentinta de luni este consecinta a doua decizii controversate date de CCR: cea privind completurile de 5 judecatori si cea privind completurle specializate de 3 judecatori. La Inalta Curte, dosarele de coruptie aflate in faza de fond sunt judecate in complet de 3 judecatori, iar in apel in complet de 5 magistrati.La inceputul anului, ICCJ a admis o contestatie depusa de Dan Sova si a dispus anularea condamnarii definitive de 3 ani inchisoare primite de acesta in acest caz. A fost primul mare dosar de coruptie rejudecat din cauza deciziei CCR privind nelegalitatea completurilor de 5.In luna iulie 2019, CCR a mai dat o decizie mediatizata, privind componeta completurilor specializate in fapte de coruptie.Avocatii parlamentarului si procurorul DNA din sala de judecata au pus luni concluzii in fata unui complet de 5 judecatori care rejudeca acest caz.Asa ca la termenul de luni avocatii lui Sova au cerut admiterea apelului si desfiintarea deciziei. Avocatii au mai cerut rejudecarea intregii cauze, pe motiv ca judecata primei instante ar fi nula, in raport de motivarea CCR.," au spus avocatii.Aparatorii au cerut ca rejudecarea sa fie facuta de instanta care a dat prima decizie.Magistratii l-au intrebat pe Dan Sova daca mai este parlamentar, iar acesta a spus ca nu. Caz in care judecarea fondului nu s-ar mai face la Inalta Curte, ci la o instanta obisnuita.Avocatii au explicat ca decizia CCR in cazul completurilor de 3 judecatori este clara: "."In fata acestei situatii, procurorul DNA a cerut extinderea motivelor de apel.," explica DNA.In ultimul cuvant, inclusiv Dan Sova a solicitat admiterea apelului si trimiterea dosarului la instanta de fond, completul de 3 judecatori de la Inalta Curte.