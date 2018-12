Dan Sova, la iesirea din detentie: Inchisoarea, o experienta umilitoare

Ziare.

"Eu am fost condamnat printr-o decizie luata cu 3 la 2. Doi judecatori au sustinut achitarea. Cel de-al treilea judecator era cel care nu ar fi trebuit sa fie in complet", a afirmat Sova.In ceea ce priveste experienta din inchisoare, el a descris-o ca fiind "umilitoare"."Admite cererea de suspendare a executarii sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti in dosarul nr. 526/1/2016, definitiva prin decizia penala nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare.Dispune punerea de indata in libertate a contestatorului condamnat Sova Dan-Coman de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis in baza sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti in dosarul nr. 526/1/2016, definitiva prin decizia penala nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017, daca nu este arestat in alta cauza", se arata in decizia instantei in urma careia Sova a fost pus in libertate.Instanta a admis in principiu contestatia in anulare formulata de Dan Sova impotriva deciziei de condamnare si a fixat termen pentru solutionarea pe fond pe 21 ianuarie 2019, cand va fi citat si Sova. Dan Sova a fost condamnat in 20 iunie la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul CET Govora, in care este acuzat ca a luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET si o firma de avocatura.Decizii similare au fost date in cazurile lui Rudel Obreja si Constantin Nita