DNA cere 9 ani de inchisoare pentru Sova, acuzat ca a luat spaga 100.000 de euro. Cum s-a aparat politicianul

Balan: Sunt nevinovat

"Sentinta este nejustificat de blanda"

DNA cere condamnare cu executare pentru Balan

Prima sentinta

Curtea Suprema: Stia despre agravarea infractiunii

Balan a recunoscut acuzatiile

Dan Sova a tinut un adevarat discurs in fata magistratilor, in ultimul sau cuvant. El a depus astazi in instanta aproape 300 de file de probe si concluzii finale. In pledoaria sa, Sova l-a atacat pe procurorul Jean Uncheselu, cel care l-a trimis in judecata in acest dosar, dar si in dosarul Turceni-Rovinari, unde a fost achitat alaturi de Victor Ponta, in faza de fond a procesului."Intreaga actiune a DNA nu a avut drept scop aflarea adevarului, ci apararea unor denunturi. DNA in mod constant si ostentativ s-a opus oricaror probe care le puteau demonta. Ghinionul meu la fond a fost ca, pur si simplu, cel care m-a reprezentat a uitat sa depuna probele.Acesta este un dosar desprins din Rovinari-Turceni. S-a dovedit acolo ca nu erau falsuri. In acest dosar sunt acuzat ca am folosit un document fals, pe care il am si azi, inscris care a fost recunoscut. Acest inscris a fost conceput in conformitate cu toate prevederile legale.Astept cu originalul in mana sa discutam daca am comis sau nu un fals in fata instantei. La momentul la care se sustine ca as fi comis faptele, eram demnitar care completeaza declaratii de avere. Toate operatiunile explicate de avocat sunt in declaratiile de avere, analizate de ANI.Cand faci acuzatii, cand primesti denunturi, trebuie sa le verifici", este o parte din ultimul cuvant al lui Sova.Politicianul a aratat ca actele despre care procurorii spun ca sunt falsuri ar fi fost semnate de unul dintre martorii din dosar, care a lucrat la casa sa de avocatura. El a lasat sa se inteleaga ca procurorul i-ar fi spus de beneficiile articolului 19 din Legea privind protectia martorilor. Este vorba de articolul privind denuntarea unor fapte de coruptie."Experienta de avocat imi spunea ca, daca as fi comis aceasta fapta, era ilogic sa ma lupt trei ani cu DNA, cand puteam sa incerc un acord de recunoastere si pana azi eram si reabilitat.Daca as fi fost vinovat, poate m-ar fi tentat propunerea procurorului de caz, care mi-a explicat beneficiile articolului 19. Poate mi-as fi adus aminte ca cineva din jurul meu, in doi ani de ministeriat, ar fi comis o infractiune. Dar nu am facut-o," a conchis Sova.Fostul director de la CET Govora, Mihai Balan, a aratat Inaltei Curti ca, din momentul in care a fost acuzat si trimis in judecata, viata sa s-a schimbat."Colegii mei au depus marturii mincinoase si am facut tot ce-am putut pentru a demonta aceste afirmatii. Imi pare rau ca nu s-a tinut cont de documentele depuse de mine", a spus Balan.El a declarat ca nu a incalcat legea si ca nu a cauzat niciun prejudiciu CET Govora, deoarece serviciile au fost prestate."Mi-am facut datoria la CET Govora in detrimentul familiei, a sanatatii. Am doua afectiuni care m-au facut sa demisionez, mi-am adus copiii in faza in care viitorul lor e intinat, cu un tata posibil condamnat.Sper ca peste doua saptamani sa pot sa ma uit in ochii fiicei mele de sase ani cu demnitate, sa stiu ca nu am incalcat nicio lege. Consider ca sunt nevinovat si ca se va face dreptate", a declarat Balan.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a constatat astazi terminata cercetarea judecatoreasca in acest dosar si a declarat deschisa procedura dezbaterilor.Magistratii au anuntat ca vor amana pronuntarea in acest caz cu minim 14 zile. Dan Sova contesta in acest dosar o condamnare pe fond la 3 ani de inchisoare cu executare.Procurorul DNA a aratat ca, in raport de faptele imputate celor doi inculpati din dosar, Dan Sova si Mihai Balan - fost director la CET Govora, individualizarea pedepsei facuta de instanta de fond nu reflecta criteriile din Codul Penal.In acest dosar, in faza de fond, Dan Sova a fost condamnat pentru trafic de influenta in forma agravanta."Limitele de pedeapsa prevazute de lege sunt de 2 ani si 8 luni si 9 ani si 4 luni. Este nejustificat de blanda, inspre minimul prevazut de lege. El s-a folosit de calitatea sa de deputat, de senator, cat si cea de avocat. El trebuia sa aiba o conduita de respect al legii, nu de dispret al ei", a aratat reprezentantul Ministerului Public."A obtinut in mod facil venituri ilicite considerabile, 100.000 de euro, pe care le-a folosit la achizitionarea unui imobil," si-a continuat pledoaria procurorul DNA. Acesta a cerut majorarea pedepsei, o sentinta cu executare si interzicerea mai multor drepturi.In cazul lui Balan, procurorul DNA a cerut o condamnare cu executare. Fostul sef al CET Govora este condamnat in faza de fond a procesului la o pedeapsa de 3 ani cu suspendare. Motivul pentru care sentinta ar trebui executata in penitenciar este explicat de DNA: Balan ar fi pus societatea CET Govora pe planul doi, in relatia cu Dan Sova, iar prejudiciul ar fi unul considerabil: 1,3 milioane de lei.In acest moment, procesul continua cu pledoariile avocatilor lui Dan Sova si Mihai Balan. Aparatorul fostului ministru PSD cere achitarea clientului sau. El arata ca Sova in 2011 nu putea avea nicio influenta, deoarece era parlamentar in Opozitie.Prima decizie in acest caz a fost data pe 25 septembrie 2017.Atunci, Sova a aflat ca este obligat si la plata catre stat a sumei de 100.000 euro sau contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de confiscare speciala.Fostul director al CET Govora Mihai Balan a fost si el condamnat la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata. Dan Sova a pledat nevinovat in acest caz si a cerut achitarea.Potrivit DNA, Sova a pretins in mod direct 5.000 de euro pe luna de la denuntatoarea din acest dosar in schimbul interventiei sale pe langa directorul general Mihai Balan pentru incheierea unui contract de asistenta juridica cu casa de avocatura a denuntatoarei.Sova a primit in total suma de 100.000 de euro, pretul traficului de influenta."In concluzie, avand in vedere ca inculpatul - senator, deci persoana care exercita o functie de demnitate publica - desi a avut cunostinta de agravarea pedepsei in cazul persoanelor care exercita o astfel de functie, a continuat, in mod voit si constient activitatea infractionala, actele cu relevanta penala constand in primirea sumelor de cate 5.000 euro lunar (a doua modalitate de savarsire a elementului material al infractiunii de trafic de influenta), chiar si dupa intrarea in vigoare a noilor dispozitii legale, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Penal, atrage raspunderea sa penala in conditiile noii legi, iar nu in conditiile legii anterioare", arata Inalta Curte.Din aceasta perspectiva, magistratii au aratat ca este neintemeiat si argumentul "lipsei de previzibilitate a legii", cel putin din doua motive: primul se refera la faptul ca noile dispozitiile legale, care urmau sa intre in vigoare la data de 1 februarie 2014, au fost publicate in Monitorul Oficial si aduse la cunostinta publicului larg cu circa 2 ani inainte (prin publicarea Legii nr.187/2012 in Monitorul Oficial nr.757/12.11.2012), iar al doilea se refera chiar la calitatea lui Dan Sova, avocat si membru al Parlamentului, putere legiuitoare care a aprobat noua legislatie de drept penal, "persoana in cunostinta de cauza cu privire la noile legi adoptate de Parlamentul Romaniei".Inalta Curte a explicat ca fostul director al CET Govora Mihai Balan a fost si el condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, deoarece a recunoscut acuzatiile in acest caz."A contribuit, evident prin coroborare si cu celelalte probe administrate, la deplina si temeinica stabilire a adevarului si va fi avuta in vedere la individualizarea pedepsei, atat a cuantumului, cat si a modalitatii de executare", au motivat magistratii decizia de fond.In plus, Balar ar fi facut aceste infractiuni "ca urmare a unor presiuni exercitate asupra lui" de catre Sova.Pe de alta parte, in cazul lui Sova, judecatorii au explicat ca "Inalta Curte nu a avut posibilitatea reala sa retina aspecte favorabile cu relevanta pentru individualizarea pedepsei, mai ales a modalitatii de executare a pedepsei, cele la care apararea a facut referire in concluziile scrise nefiind de natura sa justifice temeinic optiunea pentru modalitatea neprivativa de libertate a executarii"."Pentru ambii inculpati, sub aspectul cuantumului pedepsei, au fost avute in vedere criteriile generale prev. de art.74 C.pen., retinandu-se modul de comitere a infractiunilor, descris anterior, consecintele pagubitoare importante cauzate, chiar si in cazul unei entitati economice de marimea CET Govora SA (societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat) si care, in prezent, se afla in procedura de insolventa (asa cum rezulta din cele consemnate in incheierea din data de 06 septembrie 2016), conduita dupa savarsirea infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit (cu precadere in cazul inculpatului Sova Dan Coman) ", au punctat judecatorii.