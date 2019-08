"Marele vis al lui Dan Petrescu: Iata la ce echipa ar merge pe jos"

Ziare.

"Bursucul" marturiseste ca ar merge pe jos pana la Londra daca ar fi ofertat de Abramovic."Marele meu vis este sa antrenez Chelsea. Daca o sa primesc o oferta si nu o sa prind avionul, o sa merg pe jos. Nu o sa uit acest club niciodata. Nu imi este rusine sa spun ca astept un telefon de acolo si in acest moment", a spus Petrescu, citat de Telekomsport El a mai recunoscut ca a avut propuneri din Anglia in trecut, insa le-a refuzat pentru ca primea mult mai multi bani in Rusia si China."In trecut am avut oferte de la Crystal Palace, Sheffield Wednesday si Nottingham, insa la vremea respectiva aveam contracte excelente in Rusia si China", a mai spus Petrescu.Dan Petrescu este pe val dupa ce a reusit sa mearga cu CFR Cluj in play-off-ul Champions League, ardelenii eliminand in turul III campioana Scotiei, Celtic.Dupa victoria superba de la Glasgow romanul a beneficiat de spatii ample in presa britanica si se scrie din nou despre posibilitatea ca el sa ajunga sa antreneze in "Insula".