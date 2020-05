Antrenorul secund al lui CFR Cluj il mitraliaza pe Dan Petrescu: Nu se face asa ceva nici cu cel mai mare dusman!

Ziare.

com

Antrenorul secund al campioanei Romaniei a dezvaluit ca sefii echipei i-au transmis ca nu-i va fi prelungit contractul care expira in aceasta vara, iar Dan Petrescu nici macar nu-i mai raspunde la telefon."Crezi ca mi-a mai raspuns cineva la telefon? Nimeni, in afara de domnul Bagacean, care mi-a transmis ca nu sunt concediat, dar nici ca nu mi se va prelungi contractul", a spus Minteuan pentru Gazeta Sporturilor "Sunt dezamagit de cum se comporta unii oameni. Inclusiv Dan Petrescu. L-am sunat, nimic! I-am transmis un mesaj prin cineva, niciun semn, nimic! Petrescu nu mai vrea sa discute cu mine! Am crezut ca putem avea o discutie ca niste adevarati profesionisti, daca tot ne credem profesionisti, dar m-am inselat", a a mai spus oficialul clujenilor.Vezi: CFR Cluj renunta la secundul Alin Minteuan: Gestul care l-a costat postul si reactia lui Dan Petrescu Alin Minteauan continua si spune ca Dan Petrescu este "lipsit de barbatie"!"Mi s-a parut total deplasat sa ajunga sa-mi puna vorbe in gura, chiar m-a deranjat chestia asta. Eu eram pe speaker atunci cand am vorbit cu el. Eram in masina, cu mine era si sotia mea. Deci ma acuza ca mint?", a spus Miteuan referindu-se la declaratia lui Dan Petrecut cum ca i-ar fi transmis ca nu are probleme sa-i fie amanat salariul, dar apoi s-ar fi sucit."Lipsa de barbatie m-a deranjat cel mai tare! Si la el, si la toti cei care decid in club. Nu se face asa ceva nici cu cel mai mare dusman, darmite cu unul cu care ai facut echipa. Nu mai vrei pe cineva, cheama-l frumos, spune-i direct. Am fost realmente socat, stupefiat de reactia lui. Ai fost acasa la mine, iar dupa 2-3 zile spui chestiunile acelea despre mine? Imi pui vorbe in gura? Iar acum vad ca aduci un antrenor secund nou. Ciudat, foarte ciudat", a convhis acesta.Citeste si: Scandal monstru la CFR Cluj: Alin Minteuan ii pune la zid pe conducatori si ii raspunde lui Dan Petrescu 17 ani a petrecut Alin Minteuan la CFR Cluj, dintre care 7 ca jucatori si restul ca antrenor principal, secund sau la echipele de tineret.