Becali il ataca pe Dan Petrescu: "Ii dau cu coeficientul UEFA in cap!"

Latifundiarul sustine ca Liga 1 poate fi castigata foarte usor, asta desi FCSB n-a reusit sa se impuna de ani buni, iar valoarea se vede in cupele europene.Finantatorul FCSB pariaza ca formatia lui se va califica in grupele Europa League, in timp ce "feroviarii" vor urmari cupele europene din fata televizorului."Dan Petrescu face ce vrea el, eu ce vreau eu. O sa vedem la final. Pana atunci, eu ii dau cu coeficientul UEFA in cap. Si lui, si lui Dinamo , si lui Rapid . Cand am intrat in fotbal, suporterii asa mi-au zis:. Uitati-va unde sunt! Sa iei campionatul... poti s-o parlesti pe Dinamo si sa iei campionatul. Dar in UEFA... ala e finalul pentru mine.Sa vedem ce face el si ce facem noi. O sa se uite Dan Petrescu la televizor, o sa vedeti. Nu mai vreau sa vorbesc de el, gata. Cine se uita la TV: eu sau Petrescu? Sa vedem la final, in grupe? Daca joaca Dan Petrescu, jos palaria! Daca nu, sa zica si el si expertii de la TV: jos palaria", a spus Becali, citat de sport.ro CFR Cluj s-a calificat, marti seara, in turul III preliminar din Europa League. Invingatori in partida tur, de acasa, in fata celor de la Maccabi Tel Aviv, ardelenii au remizat in deplasare, scor 2-2, si au obtinut calificarea in faza urmatoare.In duelul pentru accederea in play-off, CFR va da peste campioana Scotiei, Celtic Glasgow