Calcule in grupa CFR-ului: Cum se califica echipa lui Dan Petrescu in primavara europeana

Dupa cinci etape disputate in grupele Europa League, campioana Romaniei ocupa locul secund in Grupa E, cu trei puncte peste italieni.Iata cum arata acum clasamentul Grupei:1. Celtic 13 puncte2. CFR CLUJ 9 puncte3. Lazio 6 puncte4. Rennes 1 punctIn ultima runda a grupelor, CFR Cluj va primi acasa vizita scotienilor de la Celtic, deja calificati in faza eliminatorie de pe primul loc.Astfel, sunt sanse mari ca formatia din Glasgow sa isi menajeze multe dintre vedete, mai ales ca deplasarea la Cluj pe 12 decembrie nu se anunta tocmai usoara.Ardelenii sunt la mana lor si au nevoie de un punct, o remiza, pentru a fi calificati matematic in saisprezecimi, insa pot beneficia si de jocul rezultatelor.Daca Lazio nu castiga pe terenul celei mai slabe echipe din grupa, Rennes, atunci CFR merge mai departe chiar si cu o infrangere in fata lui Celtic.Singurul scenariu prin care clujenii pot pierde calificarea este ca acestia sa piarda duelul cu Celtic, iar Lazio sa castige in Franta, caz in care ambele echipe ar avea 9 puncte, numai ca italienii ar fi avantajati de meciurile directe (1-0 acasa si 1-2 in deplasare).Partidele din etapa a sasea a fazei grupelor din Europa League se vor juca joi, 12 decembrie, in direct pe Ziare.com.M.D.