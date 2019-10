Clauza uriasa care il tine pe Dan Petrescu la Cluj: Cat trebuie sa plateasca daca vrea sa plece de la CFR

Ziare.

Asta pentru ca atunci cand s-a intors la echipa cu care a castigat ultimele doua titluri din Liga 1 sefii au decis sa se asigure ca nu il vor mai pierde atat de usor ca in trecut.Potrivit celor de la gsp.ro , in contractul lui Petrescu exista o clauza de reziliere in valoare de doua milioane de euro!Concret, daca sefii vor sa il dea afara trebuie sa ii plateasca aceasta suma, dar si daca el vrea sa isi dea demisia trebuie sa achite banii.Cum conducerea "feroviarilor" nu are motive de nemultumire, echipa avand rezultate excelente inclusiv in Europa League, Petrescu este cel legat de contract."Bursucul" ar avea propuneri tentante din punct de vedere financiar din Rusia carora nu le poate da curs pentru ca exista aceasta clauza in contractul sau.In aceste conditii ramane de vazut daca Petrescu va ramane la CFR sau daca va insista pentru o reziliere de comun acord a contractului in iarna, dupa incheierea fazei grupelor din Europa League.