Conducerea lui CFR Cluj reactioneaza dupa zvonul ca Dan Petrescu va pleca

Ofertat de mai multe echipe, "Bursucul" ia in considerare plecare, dar directorul sportiv al echipei, Bogdan Mara, crede ca acesta va ramane pe banca gruparii din Gruia."Noi credem ca ramane. N-a fost vorba in niciun moment ca el sa plece. Noi suntem foarte multumiti, atmosfera e foarte buna in sanul echipei", a spus Mara la ProX "Suntem convinsi ca va ramane in continuare cu noi. E un antrenor cu performante, oferte pe adresa lui vor aparea, dar noi speram sa-l pastram", a adaugat oficialul clujenilor.Vezi: Dan Petrescu primeste o oferta de ultima ora Dan Petrescu o antreneaza pe CFR Cluj din primavara acestui an.