Cum vrea Dan Petrescu s-o surprinda pe Lazio

Desi a declarat ca nu va juca la egal, "Bursucul" va incepe meciul cu Lazio intr-o formula cu cinci aparatori!Tehncianul campioanei va miza pe defensiva in aceasta seara, urmand a-l avea in atac doar pe Omrani, scrie Fanatik Dar iata echipa de start pe care Dan Petrescu o va alinia contra lui Lazio:Arlauskis - Peteleu, Cestor, Boli, Burca, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Paun - Omrani.Meciul dintre Lazio si CFR Cluj, din Grupa E a Europa League, e programat in aceasta seara, de la ora 22:00.Jocul va fi transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.In clasamentul Grupei E, CFR Cluj se afla pe pozitia a doua, cu 9 puncte, in timp ce Lazio ocupa locul 3, cu 3 puncte.