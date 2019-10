Dan Petrescu a rabufnit dupa victoria cu Rennes

Ziare.

Tehnicianul campioanei Romaniei nu e deloc multumit de evolutia jucatorilor sai si avertizeaza ca, daca vor continua asa, nu exista nicio sansa de calificare.Mai mult, "Bursucul" spune ca victoria nu e meritata si doar norocul a facut ca gruparea din Gruia sa o invinga pe Rennes."Am inceput bine, am avut ocazia cu Traore, eliminarea, am marcat pentru 1-0. Am avut apoi niste ocazii uriase ale lui Djokovic si Deac, in prima repriza. In repriza a doua, dupa ce au luat ei al doilea rosu, nu am mai ajuns la poarta, nu am mai avut niciun sut. Am facut si schimbari ofensive", a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport "Victoria nu cred ca e meritata. In fotbal nu meriti mereu sa castigi. Eu sunt suparat pe jucatori, mie nu mi-a placut ce am vazut. Numai norocul a facut sa castigam. Daca jucam asa in urmatoarele trei meciuri, facem zero puncte, facem zero goluri si luam 10 goluri. Nu avem nicio sansa daca jucam mai ales cum am jucat in repriza a doua", a adaugat acesta. CFR Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Rennes , in etapa a 3-a din Grupa E a Europa League.Clujenii au jucat in superioritate numerica inca din minutul 5, iar apoi, in startul reprizei secunde, Rennes a ramas chiar in 9 jucatori. Cu toate acestea, CFR Cluj a suferit pentru victorie.Dupa trei etape disputate in Grupa E din Europa League, CFR Cluj ocupa locul 2 in clasament, cu 6 puncte, fiind depasita de Celtic, care a acumulat 7 puncte. Lazio ocupa locul 3, cu 3 puncte, iar Rennes se afla pe ultimul loc, cu un singur punct.