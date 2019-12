Dan Petrescu anunta ca ar putea pleca de la CFR Cluj

Ziare.

Tehnicianul campioanei anunta ca se afla in discutii cu mai multe echipe din strainatate si ca ar putea da curs uneia dintre oferte!"Nu se stie inca daca o sa raman la CFR! Sunt niste discutii, negocieri. O sa vedem ce o sa fac, sunt niste oferte. Pana la anul nou trebuie sa ma hotarasc, sa iau o decizie", a spus Dan Petrescu intr-un interviu acordat Digi Sport "Stiti cum e in fotbal. Fiecare antrenor are un pret sau o ambitie. Clubul nu stie, ce trebuie sa stie ei, eu am contract si ei spera sa raman. Am facut rezultate mai mult decat bune. Eu sunt fericit aici, am mana libera", a completat acesta.Dan Petrescu (52 de ani) se afla pe banca formatiei din Gruia din primavara lui 2019.Cu "Bursucul" pe banca, clujenii au castigat ultimele doua titluri in Liga 1.