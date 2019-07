Dan Petrescu anunta ca CFR Cluj are o mare problema: "Suntem descoperiti"

Ziare.

com

Francezul Kevin Boli a plecat de la CFR, iar tehnicianul campioanei sustine ca echipa este acum descoperita in centrul defensivei."Boli a plecat in China. Din pacate, nu am reusit sa-l aducem sau sa il mai imprumutam pentru un an, desi a fost cu noi in pregatire. Suntem descoperiti pe postul de fundas central. Avem doar 3 jucatori acolo, iar asta ma nemultumeste. Poate ne-ar putea ajuta Hoban, dar ar fi bine sa mai aducem un fundas central", a spus Dan Petrescu, citat de sport.ro Boli a revenit la Guizhou Zincheng, echipa de la care a fost imprumutat in sezonul trecut.De notat este faptul ca francezul s-a aflat in perioada de pregatire in lotul campioanei, insa in cele din urma chinezii n-au mai fost de acord cu prelungirea imprumutului.