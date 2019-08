Dan Petrescu anunta ca poate pleca de la CFR Cluj: "Stau cu geanta facuta!"

Ziare.

com

Tehnicianul marturiseste ca este pregatit sa semneze cu o alta formatie si spune ca spera sa nu primeasca o oferta de nerefuzat."Stiti cum e in fotbal, eu stau cu geanta facuta! N-as vrea sa vina o oferta care sa-mi placa", a spus Dan Petrescu, potrivit celor de la ProTV.In urma cu un an, Petrescu pleca de la CFR Cluj imediat dupa ce a castigat titlul in Liga 1, el alegand sa mearga in China.Acum, "Bursucul" a ramas la echipa dupa ce a luat al doilea titlu consecutiv, iar asta se vede in rezultate, ardelenii calificandu-se in play-off-ul Champions League.