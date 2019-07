Dan Petrescu ataca din nou: "Cand castigam adversarul e slab sau e blat. Cand pierdem suntem prosti!"

Ziare.

"Bursucul" afirma ca tot ce face CFR-ul este gresit, chiar daca ardelenii au castigat ultimele doua titluri in Liga 1 El a mai explicat ca isi doreste ca Astana sa joace cu o alta echipa romaneasca in acest sezon european pentru a se vedea ce forta are gruparea din Kazahstan."Oricum CFR nu face nimic bine de doi ani. Zici ca in ultimii doi ani n-am castigat nimic. Mi se pare ca altii au castigat. Altii se lauda pe la televizor ca sunt buni si nu stiu ce. Si trofeul ajunge aici. Pe mine ma pufneste rasul cand vad emisiuni. Nu ma mai uit la nicio emisiune, CFR-ul n-are nicio treaba. Noi cand castigam adversarul e slab, e blat... Cand pierdem suntem toti prosti, antrenorul si jucatorii. In plus, ce vorbesc eu la conferinta de presa nu vad in ziare. Astept si eu sa vad.Noi suntem prosti mereu! Daca jucam cu unii sunt prosti adversarii, daca ii batem. Doamne ajuta sa mai cada astana cu o echipa din Romania, asta imi doresc cel mai mult! Am avut in doua meciuri 4 penaltiuri neacordate. Daca erau alte echipe, nu dau nume. Craciunescu a zis ca am avut trei penaltiuri cu Iasi si unul cu Astana. Tot de mine se iau ca ma plang. Cum sa nu ma plang daca ma fura? Cand va fi arbitraj video video si in Liga Campionilor si in Europa League si in campionat aceste probleme vor disparea. Noi nu facem nimic bine. Ori e adversarul prost, ori suntem noi prosti daca nu castigam", a acuzat Petrescu intr-o conferinta de presa.Petrescu a rabufnit imediat dupa victoria cu Astana, din preliminariile Champions League, cand a acuzat ca CFR nu este tratata corect in analizele televizate.M.D.