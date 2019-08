Dan Petrescu, critici la adresa UEFA dupa calificarea in play-off-ul Ligii Campionilor

Ziare.

com

Antrenorul campioanei a afirmat ca UEFA discrimineaza echipele din Romania si nu intelege de ce CFR trebuie sa joace atat de multe tururi preliminare pentru a intra in grupele Ligii Campionilor."Acum trebuie sa jucam cu cei de la Slavia Praga, ceea ce eu consider ca este prea mult. Nu inteleg regulile UEFA, nu inteleg de ce o echipa ca noi sau ca Celtic trebuie sa joace atat de multe tururi preliminare.Am castigat titlul in Romania, am muncit foarte mult si totusi se poate intampla sa ratezi participarea in grupele Champions League. Eu cred ca Romania si Scotia trebuie sa-si trimita campioana direct in grupele Ligii Campionilor", a spus Petrescu, potrivit Fanatik Prima mansa a duelului dintre CFR si Slavia va avea loc marti (20 august), de la ora 22:00 - ora Romaniei, la Cluj.Apoi, mansa secunda e programata miercuri (28 august), de la ora 22:00 - ora Romaniei, la Praga.C.S.