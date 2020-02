Dan Petrescu, criza de nervi dupa eliminarea CFR-ului din Europa League: E incredibil!

Ziare.

"Bursucul" s-a prezentat in fata jurnalistilor cu regulamentul in mana si e convins ca formatia clujeana a fost dezavantaja de arbitri.Golul marcat de Paun in minutul 87 nu trebuia anulat de VAR pentru un hent anterior al lui Traore, sustine tehnicianul campioanei Romaniei."Incredibil! Am dat un gol valabil. Nu e niciun hent, nu e nimic. Am regulamentul aici, as vrea sa incep cu asta, ca ar fi bine. 'Nu se considera ca s-a comis o abatere atunci cand mingea atinge mana/bratul unui jucator ricosand direct din capul, corpul sau piciorul unui alt jucator aflat in apropiere'. Deci regulamentul e clar. Arbitrul de centru trebuia sa se duca la VAR, se uita, daca stie regulamentul. Te uiti la VAR daca e o faza clara. S-a dus la o faza care nu era clara si nu a fost clara. Un gol clar. Daca era in poarta noastra, nimeni nu se uita la VAR. Noi l-am marcat si sunt frustrat, baietii sunt frustrati", a spus Dan Petrescu, potrivit News.ro. "Astazi a fost facuta o nedreptate mare si imi pare rau pentru baieti. Nu se anuleaza un gol, in conditiile in care nici nu te duci la VAR sa te uiti si nu stii ce s-a intamplat acolo. Nu a fost ofasid de trei metri, te duci si te uiti, daca stii regulamentul te gandesti ca ai gresit. Nu se poate sa fim asa eliminati pe o greseala majora! Nici in Romania nu am avut vreun arbitraj bun, ma astept si in Romania sa fie la fel. Dar asta e. Cand esti echipa mare si ai rezultate, deranjezi. Astazi sunt foarte, foarte suparat si orice as zice acum la cald nu e bine pentru mine si ar fi bine sa nu vorbesc prea mult", a mai adaugat tehnicianul roman.Vezi si: Presa din Spania reactioneaza dur dupa returul dintre Sevilla si CFR Cluj 0-0 a fost scorul in meciul retur dintre Sevilla si CFR Cluj, iar formatia andaluza merge in faza urmatoare a competitiei dupa ce in tur a fost 1-1.