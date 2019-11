Dan Petrescu, despre preluarea nationalei Romaniei: "Nimeni nu m-a cautat"

Ziare.

com

Tehnicianul care a adus ultimele doua titluri in Gruia marturiseste ca nu a mai discutat cu "federalii" de un an de zile, lasand sa se inteleaga faptul ca asteapta un semn."Eu am contract aici si nimeni nu m-a cautat de la federatie intr-un an de zile", a spus Petrescu intr-o conferinta de presa."Bursucul" ar fi pe lista scurta de antrenori ce vor fi contactati de Federatie pentru a incepe negocierile, iar reactia sa pare mai mult un indemn la discutii.Cu toate acestea, este greu de crezut ca antrenorul va putea fi convins sa preia reprezentativa, salariul anuntat fiind mult sub pretentiile sale.Mai mult, Petrescu ar fi dorit si in Rusia, acolo unde ar primi mult mai multi bani, caz in care ar alege contractul mai avantajos pentru el.Mirel Radoi este marele favorit pentru postul de selectioner, numai ca actualul antrenor al nationalei de "tineret" vrea garantii ferme ca nu i se va imputa o eventuala ratare a calificarii la Euro si ca va merge cu nationala olimpica la Tokio.