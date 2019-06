Dan Petrescu dezvaluie de ce l-a dat afara pe ungurul Lang: "In viata mea de antrenor nu mai intalnit un astfel de jucator"

Ziare.

Internationalul maghiar fusese adus la CFR in urma cu un an si l-a acuzat pe Petrescu dupa ce i-a fost reziliat contractul, insa tehnicianul nu a intarziat cu replica."Bursucul" spune ca l-a scos din echipa pe Lang pentru ca acesta a avut evolutii slabe, dar si pentru ca a refuzat sa intre in cantonament cu echipa la un moment dat."Am vazut o declaratie a impresarului care m-a deranjat. Nu e adevarat ce s-a intamplat. Cand am venit aici m-am uitat la DVD-uri si cam la toate meciurile in care a jucat Lang, el a gresit si adversarul a dat gol. Cam asta a fost motivul principal pentru care el nu a jucat si al doilea motiv a fost ca in viata mea de antrenor nu am mai intalnit un jucator care vine la antrenor si spune ca nu vrea sa stea in cantonament! Asta a fost Lang! Nu as fi zis acest lucru pentru ca nu imi place, dar a fost o declaratie a agentului, ca nu a mai vazut in lume ce i-am zis eu la jucator.Jucatorul nu a jucat pentru ca a fost un alt jucator mai bun ca el plus ca el nu a mai vrut sa stea in cantonament. Asta e un lucru incredibil", a declarat Dan Petrescu, citat de Telekomsport Adam Lang a fost dat afara de CFR Cluj dupa numai un sezon, Dan Petrescu luand decizia de a renunta la serviciile lui.Internationalul maghiar a evoluat in decursul carierei pentru formatii la Gyor, Videoton, Dijon sau Nancy.