Dan Petrescu, gata sa plece de la CFR Cluj: Are oferta din China, dar vrea sa ajunga in Anglia sau Italia

Cu toate acestea, "Bursucul" spune ca negocierile sunt departe a fi incheiate, planurile sale fiind altele.Petrescu si-ar dorit sa ajunga intr-un campionat puternic, in Anglia sau Italia, insa nu are propuneri in acest sens decat de la divizionare secunde."Am o oferta din China, dar nu e nimic concret, sunt alte cluburi mai aproape. Din Vest sunt doar din liga a doua si nu vreau sa vin decat din vara. Atunci, daca ar fi un proiect sa incep in liga a doua in Italia sau Anglia, m-as duce. Sunt singurele tari in care m-as duce," a anuntat Dan Petrescu la Digi Sport Antrenorul vine dupa un an fantastic la CFR Cluj , unul in care a reusit sa castige din nou titlul in Liga 1 , dar si sa duca echipa in grupele Europa League si de acolo mai departe in 16-imile de finala.In aceasta pauza competitionala se va discuta din nou despre plecarea sa, insa propunerile nu sunt foarte tentante.Exista interes pentru serviciile sale din China si din Rusia, insa si acolo de la formatii care se lupta pentru supravietuire.