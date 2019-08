Dan Petrescu ii ataca pe Gigi Becali si Gica Hagi

Ziare.

Tehnicianul clujenilor ii transmite lui Gica Hagi ca gruparea din Gruia e o campioana meritorie si ii cere, indirect, sa nu mai vorbeasca despre CFR Cluj.Totodata, Dan Petrescu e convins ca succesul clujenilor se datoreaza libertatii de care are parte antrenorul, facand aluzie la implicarea lui Gigi Becali in alcatuirea echipei la FCSB."Aceasta victorie arata ca CFR Cluj este o campioana meritorie a Romaniei. Toti cei care vorbesc despre CFR ar trebui sa se duca acum si sa taca din gura si sa vada CFR Cluj este campioana adevarata pe teren, care a eliminat trei echipe mari in drumul ei spre grupele Champions League. Toti cei care vorbesc mananca ei ce mananca... Sa o lase in pace pe CFR si sa isi vada de echipele lor. Sa isi vada de echipele lor", a spus "Bursucul" in cadrul unei conferinte de presa."Aici alege antrenorul jucatorii, nu altcineva. Am ales jucatorii care au caracter. Aici face echipa antrenorul, adica eu. Eu fac transferurile", a adaugat acesta, potrivit Digi Sport.CFR Cluj s-a impus cu 4-3 pe terenul lui Celtic Glasgow si a obtinut calificarea in playoff-ul pentru grupele Ligii Campionilor.5-4 a fost scorul la general in favoarea clujenilor, dupa ce partida tur, disputata in urma cu o saptamana la Cluj, s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.In playoff-ul Ligii Campionilor, campioana Romaniei va da piept cu campioana Cehiei, Slavia Praga.I.G.