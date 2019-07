Dan Petrescu ii va umili pe tinerii jucatori de la CFR din cauza regulii U21

Ziare.

Profund nemultumit de faptul ca, din acest sezon, echipele din Liga 1 trebuie sa inceapa meciul avand in teren doi jucatori sub 21 de ani, tehnicianul a dezvaluit planul prin care va "dribla" reglementarea.El spune ca va schimba unul dintre pusti inca din minutul 1 si va introduce in locul sau un fotbalist experimentat."Noi stiti foarte bine ca suferim la jucatori U21. Toata tara stie, nu trebuie sa o mai spuna Dan Petrescu. Din pacate, nu am reusit sa luam jucatorii care ni i-am dorit. De fapt nu am luat nici un Under-21, am ramas cu jucatorii care au fost. Aici e o problema foarte mare pentru noi.Aceasta regula, sincer, pe mine ma depaseste, nu o inteleg. Eu, ca antrenor , sunt platit sa fac rezultate, nu sunt platit sa cresc jucatori. Nicaieri unde am fost, nu mi s-a cerut asta. Mi s-a cerut sa fac rezultate. Si cu cine scoti rezultate? Cu jucatorii cei mai buni. Pai la mine jucatorii cei mai buni nu joaca, pentru ca avem o regula care nu e nicaieri pe planeta asta. Aceasta regula, pe mine ma depaseste total.Daca eu il bag pe un jucator si il scot in minutul 5, cum il cresc eu pe jucatorul ala? Ce educatie i-am dat? L-am terminat! Si asa o sa fac, pentru ca nu am alta solutie. Bag un jucator si il scor in minutul 1! E bine pentru jucatorul ala? Aceasta regula este impotriva fotbalului. Acum, ca rezultatele au fost bune la nationala U21, nu sunt datorita acestei reguli, ci pentru ca jucatorii sunt valorosi. Daca sunt valorosi, joaca oriunde. Sa nu uitam ca majoritatea jucatorilor vin de la academia lui Gheorghe Hagi si aceasta regula si cu unul si cu doi nu are nicio valoare pentru mine.Eu ca antrenor sunt legat de maini si de picioare. Nu este un campionat fair-play, normal. Eu trebuie sa bag cei mai buni jucatori si eu nu ii bag la meci, asta e realitatea", a declarat Dan Petrescu, citat de Telekomsport FRF a modificat regula U21 si a facut-o si mai aspra, echipele din Liga 1 fiind obligate sa inceapa fiecare partida din campionat avand in teren doi jucatori sub 21 de ani, fata de numai unul in trecut. CFR Cluj are in lotul de seniori numai doi fotbalisti ce se incadreaza in aceasta regula.